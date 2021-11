Κόσμος

"Tiger King": Ο Joe Exotic διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Joe Exotic, ο εκκεντρικός πρωταγωνιστής της σειράς ντοκιμαντέρ «Tiger King», διαγνώσθηκε με μία «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη.

Ο Joe Exotic ο εκκεντρικός πρωταγωνιστής της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix «Tiger King», διαγνώσθηκε με μία «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη. Αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών για εμπλοκή του σε συνωμοσία δολοφονίας.

Ο σταρ του Netflix ανακοίνωσε το πρόβλημα υγείας του με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τον κόσμο να γίνει η «φωνή» του. Ο Exotic -το πραγματικό του όνομα είναι Joseph Maldonado Passage έγραψε ότι είναι αθώος και θέλει να «απολαύσει τη ζωή που μου έχει απομείνει με τους αγαπημένους μου». Προσθέτοντας: «Δεν θέλω τον οίκτο κανενός».

Επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση του Exotic, ο δικηγόρος του Τζον Μ. Φίλιπς δήλωσε στο BBC ότι «η δικαιοσύνη στην Αμερική κινείται πολύ αργά». Θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία και να πείσει τον δικαστή να του χορηγήσει συμπονετική αποφυλάκιση ώστε να μπορεί να λάβει «την κατάλληλη περίθαλψη.»

«Η ιατρική περίθαλψη είναι διαφορετική σε ένα περιβάλλον φυλακής και υπάρχουν λιγότερες επιλογές», είπε ο Τζον Φίλιπς.

Το Netflix έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του «Tiger King» για δεύτερη σεζόν. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου του 2021.

