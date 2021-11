Μητσοτάκης: Η Χάλκη υπόδειγμα πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας

Πολιτική

Όπως είπε ο πρωθυπουργός στην Χάλκη το πράσινο μέλλον της ανάπτυξης για όλους χαράζει, για μία Ελλάδα που αλλάζει.

Από σήμερα η Χάλκη και τα Δωδεκάνησα θα είναι τόποι δυναμικών επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, πράγμα, που σημαίνει φθηνό ρεύμα και νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την ένταξη της Χάλκης στην πρωτοβουλία GR- eco islands.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι σε συνεργασία με τον Δήμο θα παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν, πρακτικά μηδενίζοντας το κόστος της ενέργειας. «Αυτό το μοντέλο ενεργειακής δημοκρατίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για κάθε νησί, μειώνοντας τα κόστη στους λογαριασμούς των κατοίκων» σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Πετυχαίνουμε εδώ στην Χάλκη να περάσουμε στην εποχή των prosumers, των καταναλωτών- παραγωγών, που επωφελούνται των φυσικών πηγών ενέργειας χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις» προσέθεσε και κάλεσε τις δημοτικές Αρχές και άλλων νησιών να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία «και με τη δική μας βοήθεια».

Ενδεικτικά ανέφερε πως ένας λογαριασμός των 407 ευρώ πέφτει στα 157 ευρώ σημειώνοντας πως «πρόκειται για μία τολμηρή απάντηση όχι μόνον στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής αλλά και στις αυξήσεις των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο». «Είναι και μία απόδειξη πως για τον τόπο μας οι ΑΠΕ είναι η μοναδική βιώσιμη λύση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Σε αυτό το πλαίσιο, η κρίση γίνεται ευκαιρία, ενώ η στρατηγική θέση της χώρας μας την καθιστά κόμβο μεταφοράς ενέργειας. Αυτό το νόημα έχει και η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο. Τέτοιες συμφωνίες μετατρέπονται και σε ασπίδες για τα σύνορα μας. Πρωτοβουλίες όπως το GR- eco islands γίνονται και διπλωματικοί βραχίονες αναβαθμίζοντας την θέση της χώρας, σε μία περίοδο, μάλιστα, που η ΕΕ προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα στην κατεύθυνση της στρατηγικής της αυτονομίας, εξέλιξη, που δεν νοείται χωρίς την διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας».

Όσα συμβαίνουν στη Χάλκη αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτύχουν μαζί ιδιωτικός και δημόσιος τομέας όταν εργάζονται μαζί

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπολογίζεται ότι στη Χάλκη θα εκλύονται 1.800 λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, ενώ στόχος είναι έως το 2030 σε όλα τα νησιά της χώρας να εκλύονται 10 εκατομμύρια λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Τόνισε πώς «όσα συμβαίνουν στη Χάλκη αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτύχουν μαζί ιδιωτικός και δημόσιος τομέας όταν εργάζονται μαζί» σημειώνοντας πως οι συνολικές χορηγίες ξεπερνούν το 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και προσέθεσε:

«Η Χάλκη όμως πρέπει να είναι μόνον η αρχή. Σε αυτήν την κατεύθυνση το ελληνικό Δημόσιο θα δαπανήσει τα επόμενα χρόνια περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ, και βεβαίως η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων θα επιταχύνουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Επιπλέον αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν. Είναι δεδομένο πως η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη. Και τα νησιά που θα κινηθούν ταχύτερα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Εξ ου και ενθαρρύνω τον δήμαρχο να προχωρήσει στο επόμενο τολμηρό βήμα, να απαγορεύσει την κίνηση σε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο χέρι σας είναι μαζί με τη στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας. Οι πρώτοι ωφελημένοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού».

Στην Χάλκη το πράσινο μέλλον της ανάπτυξης για όλους χαράζει, για μία Ελλάδα που αλλάζει

Ως προς την Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, αυτό για το οποίο είχε δεσμευθεί στην προηγούμενη επίσκεψη του στο νησί, την απόφαση της κυβέρνησης να μετεγκατασταθεί το λιμάνι από το λιμάνι της Χάλκης στο λιμένα Κανίων με τη σχετική μεταφορά του καλωδίου του ΔΕΔΔΗΕ, «ώστε να μπορεί το νέο λιμάνι να υποδέχεται τα πλοία της γραμμής για να μετατραπεί αυτό εδώ το πανέμορφο λιμάνι σε έναν τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας πρωτίστως για σκάφη αναψυχής». «Έτσι η Χάλκη αναβαθμίζεται περαιτέρω ως τουριστικός προορισμός» σημείωσε και προσέθεσε:

«Εδώ στην Χάλκη το πράσινο μέλλον της ανάπτυξης για όλους χαράζει, για μία Ελλάδα που αλλάζει. Μία Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ακόμη πιο υγιές περιβάλλον, φροντίζοντας ταυτόχρονα την εθνική οικονομία. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν πλέον άγονες γραμμές».

