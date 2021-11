Κόσμος

Βαρθολομαίος: Το εξιτήριο και το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ευχαριστίες από τον Βαρθολομαίο προς τους γιατρούς και όχι μόνο. Αναχωρεί σε λίγες μέρες για την Κωνσταντινούπολη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ, πήρε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η κατάσταση της υγείας του Βαρθολομαίου επιδεινώθηκε λίγο μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, οπότε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μετά από επανεξέταση που του έγινε, κι αφού συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψής του, κρίθηκε απαραίτητο να του τοποθετηθεί στεντ.

«Είμαι χαρούμενος που εξέρχομαι υγιής από το νοσοκομείο χάρη στις φροντίδες του αδελφού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και των γιατρών.

Χάρηκα πολύ που βρήκα πολλούς ομογενείς ιατρούς και όχι τυχαίους αλλά επιφανείς ομογενείς γιατρούς για τους οποίους υπερηφανευόμεθα.

Ήταν μια μικρή περιπέτεια της υγείας μου, την ξεπέρασα με την βοήθεια του Θεού κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ήταν ευλογία Θεού που βρέθηκα εδώ αυτές τις μέρες που διαπιστώθηκε το πρόβλημά μου και το λύσαμε και το θεραπεύσαμε με τους καλούς γιατρούς, όπως είπα, και αναχωρώ την Κυριακή το μεσημέρι για την Κωνσταντινούπολη για να αναλάβω τα καθήκοντά μου, τα οποία άφησα προσωρινά.

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όλων, όλους, ιδιαιτέρως του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, αλλά και των ΜΜΕ τα οποία, εξ όσων παρακολούθησα, έδειξαν ιδιαίτερο και στοργικό ενδιαφέρον για την περίπτωση της υγειούς καταστάσεώς μου.

Τους ευχαριστώ και τους ευλογώ όλους, εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας. Να είστε όλοι καλά και εις το επανιδείν, χωρίς αρρώστιες», κατέληξε στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξερχόμενος του νοσοκομείου.

