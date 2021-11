Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: - Χρυσόστομος: υποχρεωτικός εμβολιασμός στους κληρικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Μητροπολίτης Δωδώνης για παπά που αρνήθηκε να του φιλήσει το χέρι εμβολιασμένος διάκονος. Τι ζητά από Πολιτεία και Εκκλησία.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος.

Ερωτηθείς για τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό αποκάλυψε ότι «παπάς δεν επέτρεψε σε διάκο να του φιλήσει το χέρι, διότι ήταν εμβολιασμένος», προσθέτοντας «αυτοί όλοι είναι παλαβοί, θέλουν διάβασμα, ότι κι αν είναι: λαϊκοί, γιατροί ή κληρικοί. Κάθε ημέρα έχουμε τόσους ανθρώπους που μολύνονται και έχουμε και αυτούς που λένε τόσες βλακείες».

«Έχω πει κατ΄ επανάληψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει με μια μονοκοντυλιά ότι “άπαντες οι μισθοδοτούμενοι από το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα έπρεπε υποχρεωτικά να κάνουν το εμβόλιο”. Δεν μπορεί μια νοσηλεύτρια να λέει ότι θέλει ή να λέει ότι θέλει ένας παπάς, ο οποίος πρέπει να κατευθύνει το ποίμνιο του όχι μόνο για την σωτηρία την πνευματική, αλλά και την σωματική».

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας ΜΕΘ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, εξήρε τον λόγο του Μητροπολίτη, λέγοντας ότι τέτοιες φωνές ειναι εκείνες που πρέπει να εισακούονται απο τους πιστούς.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης είπε ότι όπως μια επιχείρηση περιμένει να δεχθεί με ασφάλεια τους πελάτες της έτσι και οι ναοί πρέπει να δέχονται με ασφάλεια τους πιστούς, οι οποίοι με τον οβολό τους στηρίζουν τους ναούς για να καλύπτουν τα έξοδα τους, τονίζοντας συχνά ότι «πρέπει όλοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από το Σάββατο

Ομίχλη - “Sea Smoke”: προβλήματα και “μαγικές εικόνες”

Επεισόδια - Πυροσβέστες: Έρευνα της ΕΛΑΣ για τους τραυματισμούς