Εκκλησία: η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση

Συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, τονίζουν ότι την πρώτη στιγμή η Εκκλησία συμπορεύεται με την αρμόδια Πολιτεία

Το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας δεν προσφέρεται για μικροκομματική και μικροπολιτική εκμετάλλευση, ούτε η Εκκλησία δέχεται να γίνεται εργαλείο από οιονδήποτε επιθυμεί να εξυπηρετήσει τις δικές του σκοπιμότητες.

Αυτό τονίζουν στενοί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, με την επισήμανση ότι η διαχείριση αυτής της εθνικής δοκιμασίας απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις και συνεννοήσεις.

Η χθεσινή Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία απεστάλη τόσο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών όσο και στις Ιερές Μητροπόλεις, με θέμα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, αυτό ακριβώς το πνεύμα αντανακλά και αποτυπώνει ξεκάθαρα, υπογραμμίζουν.

Της έκδοσης του εγκυκλίου σημειώματος προηγήθηκε συνεννόηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, καθώς από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία συμπορεύεται με την αρμόδια Πολιτεία, με στόχο πάντα την προστασία του ανθρώπινου προσώπου και του πολύτιμου αγαθού της δημόσιας υγείας.

Έτσι, το όλο ζήτημα αντιμετωπίστηκε με τρόπο που αρμόζει στην Εκκλησία και προστατεύει τόσο την ανθρώπινη ζωή και υγεία όσο και τη θρησκευτική ελευθερία και όχι με ανήκεια μέτρα επιβολής ολοκληρωτικής προσέγγισης και χαρακτήρα, αναφέρουν.

