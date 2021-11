Life

VICE Specials: η πρώτη ευρωπαϊκή κλειστή δομή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1, μιλούν πρόσφυγες, αλλά και παράτυποι μετανάστες που πρέπει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, καθώς και ο Νότης Μηταράκης.

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Η Πρώτη Ευρωπαϊκή Κλειστή Δομή».

Έξι χρόνια μετά την έξαρση της προσφυγικής κρίσης του 2015, ταξιδέψαμε στο νησί της Σάμου για να καταγράψουμε τη μεταφορά περίπου 450 ανθρώπων από τον καταυλισμό που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Αφορμή γι’ αυτό το ταξίδι ήταν τα εγκαίνια της νέας κλειστής και ελεγχόμενης δομής λίγα χιλιόμετρα έξω από το Βαθύ Σάμου με χωρητικότητα 3000 ανθρώπων, η οποία συμπεριλαμβάνει ένα προαναχωρησιακό κέντρο για 960 άτομα τα οποία έχουν λάβει απορριπτικές αποφάσεις στο αίτημα ασύλου τους.

Το VICE κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες διαμονής προσφύγων στην προηγούμενη δομή φιλοξενίας στο Βαθύ Σάμου και τις πρώτες ώρες λειτουργίας της νέας κλειστής δομής η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλήθος ανθρωπιστικών οργανώσεων εξέφρασαν την αντίδρασή τους στη νέα δομή, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για φυλακές που κρατούν και εγκλωβίζουν ανθρώπους.

Η Δάφνη Τόλη συνομιλεί με πρόσφυγες που πρόκειται να μεταφερθούν στο κλειστό κέντρο τις τελευταίες ώρες πριν τη μεταστέγασή τους και με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνο Λογοθέτη.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Αθήνα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης αναφέρει ότι το νέο κέντρο στη Σάμο προσφέρει ασφάλεια, ενώ λειτουργεί αποτρεπτικά για την παράνομη μετανάστευση. Συνομιλεί επίσης με τον επικεφαλής της αποστολής των ‘Γιατρών Χωρίς Σύνορα’ στη Σάμο, Γιώργο Καραγιάννη, καθώς και με τον δήμαρχο ανατολικής Σάμου Γεώργιο Στάντζο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στα εγκαίνια της νέας κλειστής δομής λόγω διαφωνίας για το μέγεθός της.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κρίστεν Στιούαρτ αρραβωνιάστηκε την Ντίλαν Μάιερ

Έλον Μασκ - Tesla: Το Twitter του “είπε” να πουλήσει το 10% των μετοχών του

Πάλη - Χοσόνοφ: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Νέων