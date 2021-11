Κοινωνία

Αστυνομικοί μάζεψαν λεφτά για ζευγάρι που έκλεψαν αθίγγανοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για τους λόγους που τους ώθησαν να βοηθήσουν έμπρακτα το ζευγάρι. Συγκινεί η γυναίκα που μιλά για την πράξη των ένστολων.

Θύμα ληστείας έπεσε ένα ζευγάρι στο Χαλάνδρι, καθώς αθίγγανοι, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, μπήκαν στο σπίτι του, έκαναν τα πάντα άνω – κάτω και έφυγαν αρπάζοντας οικονομίες των ηλικιωμένων, που είχαν στο σπίτι.

Στο πλευρό του ζευγαριού προσέτρεξαν αστυνομικοί, μετά την κλήση της γυναίκας στην Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί όχι μόνο ηρέμησαν τους ηλικιωμένους και αναζήτησαν τους δράστες, αλλά σε μια πράξη αλληλεγγύης, συγκέντρωσαν χρήματα και τα έδωσαν στο ανδρόγυνο, που είχε πέσει θύμα των ληστών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η κ. Έλλη Νιαστή, είπε «ευχαριστώ τα παιδιά (ενν. τους αστυνομικούς), γιατί ήρθαν στο σπίτι μου, μου μίλησαν, μου έδωσαν θάρρος. Πήγα στην λαϊκή και βρήκα όταν γύρισα το σπίτι αναστατωμένο, τα ρούχα ήταν πεταμένα παντού, μέχρι την πόρτα. Ο σύζυγος μου ήταν σε κατάσταση σοκ και παραμένει έτσι, παρότι έχουν περάσει δεκαπέντε ημέρες από τότε».

Δίπλα της βρισκόταν ο Σπύρος, ένας από τους αστυνομικούς που έσπευσε στο σπίτι του ζευγαριού, ο οποίος, μαζί με συναδέλφους του, «αγκάλιασε» την κ. Έλλη και τον σύζυγο της.

Όπως είπε ο αστυνομικός, για την πρωτοβουλία τους να συγκεντρώσουν χρήματα για το άτυχο ζευγάρι, «οι λόγοι ήταν τρεις: το ιστορικό της κ. Έλλης, το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε ανήμερα της γιορτής του κ. Δημήτρη και τρίτος λόγος ήταν η συμπεριφορά της κ. Έλλης, καθώς μας υποδέχθηκε με τόση αγάπη, ενώ είχε μόλις χάσει τα λεφτά της».

Συγκινημένος ο αστυνομικός, συμπλήρωσε «εκτός από επαγγελματίες αστυνομικοί, είμαστε και άνθρωποι. Απευθυνθήκαμε στον Διοικητή μας και σε όλα τα παιδιά της “αλλαγής” μας (ενν. της βάρδιας) και μαζέψαμε ένα καλό ποσό για να το παραδώσουμε στην κ. Έλλη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός - Μητέρα έφηβου θύματος: η τελευταία λέξη του γιού μου ήταν “συγγνώμη”

ΟΑΕΔ: Επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά