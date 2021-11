Παράξενα

Μωρό γεννήθηκε με ουρά (εικόνες)

Αγοράκι γεννήιθηκε με μία μία σπάνια γενετική ανωμαλία. Πώς το εξηγούν οι επιστήμονες.

(πηγή εικόνας: sciencedirect.com)

Με μία σπάνια γενετική ανωμαλία γεννήθηκε ένα μωρό στην Βραζιλία. Το αγοράκι ήρθε στη ζωή πρόωρα με μια ουρά 12 εκατοστών, η οποία στην άκρη της έφερε μια σάρκινη μπάλα.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν εύκολα την ουρίτσα και από την εργαστηριακή ανάλυση προέκυψε ότι η μπαλίτσα ήταν λίπος και συνδετικός ιστός.

Το παιδάκι γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Albert Sabin στην πόλη Fortaleza πρόωρα, στις 35 εβδομάδες χωρίς επιπλοκές. Η χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρει το Journal of Pediatric Surgery Case Reports, δεν είχε επιπλοκές, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ανάρρωση του μωρού

Baby born with 12 cm-long ‘human tail’ in Brazil; scientists release pictures https://t.co/Q06pvULLke — The Tribune (@thetribunechd) November 6, 2021

Στην ιατρική επιθεώρηση Journal of Pediatric Surgery Case Reports που κατέγραψε το γεγονός, αναφέρεται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ουρά όταν είμαστε στη μήτρα, αλλά έπειτα από λίγες μετά τη γονιμοποίηση, συνήθως απορροφάται από το σώμα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί άλλες 40 παρόμοιες περιπτώσεις.

(πηγή εικόνας: sciencedirect.com)

Σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις – όπως στην περίπτωση του μωρού από την Βραζιλία – η ουρά δεν απορροφάται αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει, με τους επιστήμονες να παραδέχονται πως οι λόγοι για τους οποίους οι εμβρυακές ουρές σε κάποιες περιπτώσεις δεν απορροφούνται «δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί».

Πηγή: tribuneindia.com

