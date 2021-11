Life

“Η Φάρμα”: η Αθανασία Τσουμελέκα στο παιχνίδι του ΑΝΤ1

Τι είπε η χρυσή ολυμπιονίκης μας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την απόφαση της να συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και τις δυσκολίες που… δεν θα αντιμετωπίσει.

Λίγες ημέρες πριν μπει στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1, η οποία σύντομα θα επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες μας, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Η χρυσή ολυμπιονίκης του 2004 στο βάδην, βρίσκεται σε ξενοδοχείο για την περίοδο καραντίνας που απαιτείται, πριν μετακομίσει, μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, στις εγκαταστάσεις της «Φάρμας», την οποία θα παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

Όπως είπε η Αθανασία Τσουμελέκα, η οποία εμφανίστηκε ενθουσιασμένη για την συμμετοχή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, «σίγουρα, δεν θα δυσκολευτώ, λόγω πείνας», σημειώνοντας πως λόγω της ενασχόλησης της με τον αθλητισμό, είναι «μαθημένη σε αυτά».

Ερωτηθείσα τι είναι αυτό που σκέπτεται ότι μπορεί να την δυσκολέψει όταν θα βρίσκεται στην «Φάρμα», η Αθανασία Τσουμελέκα είπε «Θα δυσκολευτώ όταν θα πρέπει να ψηφίσω κάποιον ή τα βράδια όταν θα σκέπτομαι ότι είμαι μακριά από την οικογένεια μου».

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, με τους οποίους βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο ίδιο ξενοδοχείο για την περίοδο της καραντίνας, η ολυμπιονίκης μας προϊδέασε για μια πολύ «δυνατή» τηλεοπτικά «Φάρμα», λέγοντας χαρακτηριστικά «Όταν είδα τους άλλους συμμετέχοντες, σκέφθηκα ότι το casting (ενν: συνολικά η ομάδα των παικτών) “τα σπάει”».

