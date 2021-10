Life

Τανιμανίδης: “Η Φάρμα” έρχεται με αλλαγές και “δυνατούς” παίκτες (βίντεο)

Τι είπε ο παρουσιαστής για την επιστροφή της “Φάρμας”, τα νέα δεδομένα και τις ανατροπές, αλλά και τα νέα προγράμματα που ετοιμάζει με τον ΑΝΤ1.

Για την οικογένεια του και τα επιχειρηματικά του σχέδια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος έκανε αποκαλύψεις και για την «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στις δίδυμες κόρες του, ο παρουσιαστής είπε «είμαι ερωτευμένος με τις κόρες μου, είναι κάτι παραπάνω από έρωτας, πρέπει να βρεθεί μια λέξη για να περιγράψει αυτό το συναίσθημα», παραδέχθηκε ότι το βάρος της φροντίδας τους έχει πέσει κυρίως στην σύζυγο του, Χριστίνα Μπόμπα, ωστόσο όπως είπε συμμετέχει κι εκείνος ενεργά, αναφέροντας σκωπτικά «έχω κάνει στατιστική μελέτη: ένα 15% από τις πάνες το αλλάζω εγώ».

Σε ότι αφορά την «Φάρμα», ο Σάκης Τανιμανίδης είπε ότι «ακόμη χτίζεται «Η Φάρμα», καθώς έπρεπε να αλλάξουμε τοποθεσία, λόγω των πυρκαγιών που κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις».

Προσέθεσε ότι θα αρχίσει να προβάλλεται από το β΄ μισό της τηλεοπτικής σεζόν και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σχετικά με τους συμμετέχοντες, «θα γίνει χαμός με τους παίκτες».

«Έχουμε καινούριες διαδικασίες, το παιχνίδι αλλάζει λίγο και θα είναι πιο ενδιαφέρον», υπογράμμισε ο Σάκης Τανιμανίδης, σχετικά με το τι πρέπει να περιμένει το τηλεοπτικό κοινό.

Τέλος, ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ο Σάκης Τανιμανίδης είπε ότι «έρχονται καινούρια και διαφορετικά project».

