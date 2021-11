Αθλητικά

Κολύμβηση - Βαζαίος: “Ασημένιος” στα 100μ. μικτή ατομική

Με ακόμη ένα μετάλλιο, ασημένιο αυτή τη φορά, ολοκλήρωσε ο Ανδρέας Βαζαίος την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα του Καζάν.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης των 200μ. μικτή ατομική τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τελικού των 100μ. μικτή με χρόνο 51.72, ελαφρώς πιο αργά σε σχέση με το πανελλήνιο ρεκόρ (51.54) που πέτυχε στον χθεσινό (6/11) ημιτελικό.

Είναι το τρίτο μετάλλιο που κατακτά ο αθλητής του Αλέξανδρου Νικολόπουλου σε αυτό το αγώνισμα, μετά τα χάλκινα του 2015 και του 2019, και το όγδοο συνολικά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μικρής πισίνας.

Ο Γιώργος Σπανουδάκης, στην παρθενική παρουσία του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, κατετάγη έβδομος με 52.65, χωρίς να μπορέσει να επαναλάβει επίδοση ανάλογη με εκείνη του ημιτελικού (52.36). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Μάρκο Ορσι με 50.95, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αυστριακός Μπέρνχαρντ Ραϊτσχάμερ με 51.91.

