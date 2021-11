Έλον Μασκ - Tesla: Το Twitter του “είπε” να πουλήσει το 10% των μετοχών του

Η δημοσκόπηση που έκανε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου «μίλησε» και τώρα είναι στο «χέρι» του το τι θα κάνει.

Δημοσκόπηση στο Twitter ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, θέτοντας το ερώτημα του αν θα πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla.

Από τα 3,5 εκατομμύρια χρήστες που ψήφισαν, το 58% απάντησε «ναι» και το 42% τάχθηκε κατά του ερωτήματός του.

Η δημοσκόπηση ξεκίνησε μετά από συζήτηση για πώς θα πρέπει να φορολογούνται ορισμένοι από τους πλουσιότερους Αμερικανούς, με τον ίδιο να δηλώνει εξ αρχής, πως θα σεβαστεί το όποιο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Αν και είναι γνωστός για τα αμφιλεγόμενα tweets του, με τα οποία έχει προκαλέσει κατά καιρούς διάφορες αντιδράσεις, κανείς δεν γνωρίζει τώρα αν πραγματικά το εννοεί.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?