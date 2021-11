Παράξενα

Πάτρα: Ανήλικη άνοιξε την πόρτα και έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 14χρονη, η οποία – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – τραυματίστηκε όταν έπεσε από αυτοκίνητο.

Η 14χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

Συγκεκριμένα, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να άνοιξε την πόρτα αυτοκινήτου εν κινήσει στο οποίο επέβαινε και να βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς το όχημα δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε την μικρή για να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

πηγή: pelop.gr