Κόσμος

Γερμανία: θρίλερ με θάνατο Έλληνα στα “χέρια” της Αστυνομίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αστυνομική βία ως αιτία του θανάτου του νεαρού καταγγέλλει η αδελφή του. Μυστήριο με το θάνατο του νεαρού.

Θάνατος θρίλερ Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία, λίγο μετά τη βίαιη σύλληψή του, όπως καταγγέλλει η αδελφή του.

Η υπόθεση που εκτιλύχθηκε στο Βούπερταλ της Γερμανίας έχει προκαλέσει οργή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία, ενώ ήδη στο Twitter κυκλοφορεί το hashtag #GiorgouZantioti, που συνοδεύεται από καταγγελίες για ευθύνη των αστυνομικών για το θάνατο του νεαρού Έλληνα.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη, όταν ο Γιώργος Ζαντιώτης και η αδελφή του επέβαιναν σε ταξί και ο οδηγός του κάλεσε τις Αρχές, θεωρώντας ύποπτους τους δύο Έλληνες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ακινητοποίησαν με βία τον νεαρό, παρά τις εκκλήσεις της αδελφής του ότι είχε πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση, όπως η ίδια καταγγέλλει.

Τον προσήγαγαν και μιάμιση ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της αδελφής του, ο Ζαντιώτης δέχθηκε μεγάλη πίεση στο στομάχι, όπου είχε κάνει την επέμβαση.

Είναι επίσημο. Αυτό είναι το video της βίαιης σύλληψης του Έλληνα μετανάστη #GiorgouZantioti απ'τη Γερμανική Αστυνομία.

Μια γυναίκα φωνάζει κλαίγοντας, να τον αφήσουν, καθώς είναι εγχειρισμενος

Η συνέχεια γνωστή: Λίγο αργότερα θα χάσει τη ζωή του.

Επιβεβαίωσα απ'τους δικούς του pic.twitter.com/ejQYcXw3JR — Chris Avramidis (@chris_avramidis) November 7, 2021

Καθώς η είδηση άρχισε να γίνεται γνωστή και ΜΜΕ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία του Βούπερταλ για πληροφορίες, η επίσημη θέση ήταν ότι πράγματι υπήρξε θάνατος ατόμου υπό κράτηση και ότι η υπόθεση έχει σταλεί στην Εισαγγελία, χωρίς να επιβεβαιώσουν το όνομα του θύματος.

Η Neues Deutchland επικαλούμενη την Εισαγγελία αναφέρει πως δεν βρίσκει «εξωτερική αιτία θανάτου ή βίαιη θανατηφόρα ενέργεια», πριν γνωστοποιηθεί η τοξικολογική εξέταση.

Κατά την ίδια πηγή, η τοπική εισαγγελία υποστηρίζει ότι «μια υποκείμενη εσωτερική ασθένεια σε συνδυασμό με την κατανάλωση ναρκωτικών προκάλεσε το θάνατο».

Το βράδυ της Κυριακής έγινε πορεία διαμαρτυρίας στο Βούπερταλ με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα σιωπήσουμε: ήταν δολοφονία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πάτρα: Μάνα και κόρη στο νοσοκομείο

Τάσος Ξιαρχό: Συναντήθηκε με τη Μέρι - Η κοινή φωτογραφία και το μήνυμα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας στο ψιλικατζίδικο