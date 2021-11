Κοινωνία

Απάτη μαμούθ με bitcoin στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρό ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H απάτη και η τιμωρία σε βάρος των νεαρών.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για απάτη σε βάρος ιδιοκτήτη εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, από τον οποίο απέσπασαν bitcoin, αξίας σχεδόν μισού εκατομμυρίου δολαρίων.

Πρόκειται για έναν 20χρονο και την 26χρονη σύντροφό του, Ρουμάνοι υπήκοοι, οι οποίοι διώκονται για εγκληματική οργάνωση και απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία. Μάλιστα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται ως συνεργός τους και αναζητείται εκτός Ελλάδος, σε συνεργασία με Αρχές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στον Έλληνα επιχειρηματία ως υποψήφιοι αγοραστές ενός ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, που θεωρείται «φιλέτο» και αξία του ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

Η απάτη με τα bitcoin

Αφού συμφώνησαν για την αγοραπωλησία του ακινήτου, ζήτησαν από τον επιχειρηματία να εμφανίσει ως αντίτιμο του ακινήτου το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, ώστε να παραπλανήσουν τον συνέταιρό τους. Για να είναι σίγουροι ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους, έπεισαν το θύμα να τούς εμφανίσει ένα ψηφιακό πορτοφόλι με 445.000 δολάρια σε μορφή bitcoin, τα οποία θα τούς επέστρεφε μετά την αγοραπωλησία.

Σε ραντεβού που πραγματοποίησαν την περασμένη Τρίτη, σε καφέ της Θεσσαλονίκης, ο επιχειρηματίας έδωσε στο ζευγάρι ένα στικάκι usb με κωδικούς για να ξεκλειδώσουν το ψηφιακό πορτοφόλι, και τότε, σύμφωνα με τη δικογραφία, η 26χρονη φέρεται να αντικατέστησε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο το στικάκι με ένα άλλο, κενό.

Με το στικάκι και τους κωδικούς ανά χείρας, εξαφανίστηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την αστυνομία, που κατόπιν επιχείρησης συνέλαβε τους αλλοδαπούς πριν ανέβουν στο αεροπλάνο. Οι ίδιοι, στην απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας, φαίνεται πως αποδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, τονίζοντας ωστόσο ότι και οι ίδιοι έπεσαν θύματα απάτης από τον φερόμενο συνεργό τους.

Η ροή των κρυπτονομισμάτων ερευνάται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Europol.

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδία: φωτιά σε νοσοκομείο με θύματα νεογέννητα

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

Ζακ Κωστόπουλος: Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του