Life

Έιμι Γουάινχαουζ: Φόρεμα από την τελευταία της συναυλία πωλήθηκε “χρυσό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φόρεμα πωλήθηκε σε τιμή 16 φορές πάνω από την αρχική εκτιμώμενη αξία σε δημοπρασία.



Το φόρεμα που φόρεσε η αείμνηστη Έιμι Γουάινχαουζ στην τελευταία της συναυλία πωλήθηκε στην τιμή των 243.000 δολαρίων σε δημοπρασία που διοργανώθηκε από το ίδρυμα που δημιούργησαν οι γονείς της.

Η αείμνηστη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός φόρεσε το μίνι εξώπλατο φόρεμα στο Βελιγράδι τον Ιούνιο του 2011, έναν μήνα προτού πεθάνει σε ηλικία 27 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Το φόρεμα πωλήθηκε σε τιμή 16 φορές πάνω από την αρχική εκτιμώμενη αξία στη δημοπρασία του Julien's Auctions στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το BBC News.

Άλλα αντικείμενα που πωλήθηκαν στη δημοπρασία, από την οποία συγκεντρώθηκαν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια δολάρια ήταν μια κόκκινη δερμάτινη τσάντα Moschino σε σχήμα καρδιάς, την οποία η τραγουδίστρια κράτησε το 2007 στην τελετή απονομής των BRIT Awards, τη χρονιά που πήρε μαζί της τα βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερη Βρετανίδα Σόλο Καλλιτέχνης και Καλύτερο Βρετανικό Άλμπουμ για το «Back To Black».

Η τσάντα πωλήθηκε 204.800 δολάρια, σε τιμή 13 φορές πάνω από την εκτιμώμενη και ένα φόρεμα Dolce & Gabbana 150.000 δολάρια, 30 φορές πάνω από την ενδεικτική αξία.

Όλα τα έσοδα από την πώληση των αντικειμένων θα διοχετευθούν στο ίδρυμα Έιμι Γουάινχαουζ, το οποίο στηρίζει νέους με προβλήματα εθισμού.

Κάποια από τα αναμνηστικά θα παρουσιαστούν στην έκθεση «Amy: Beyond The Stage» στο Μουσείο Ντιζάιν του Λονδίνου έως τις 26 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν στους συλλέκτες που τα αγόρασαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία

Κορονοϊός - Πάτρα: Μάνα και κόρη στο νοσοκομείο