Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λινού: τα τεστ αντισωμάτων δεν προσφέρουν τίποτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την έκρηξη κρουσμάτων που καταγράφεται τα τελευταίες ημέρες, αλλά και αν θα χρειαστεί κι άλλος εμβολιασμός μετά την τρίτη δόση.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως τα τεστ αντισωμάτων στα οποία καταφεύγουν πολλοί συμπολίτες μας για να διαπιστώσουν αν έχουν αντισώματα για τον κορονοϊό, δεν προσφέρουν ουσιαστικά τίποτα, καθώς έχουν σχεδιαστεί για ερευνητικούς λόγους κι όχι για να διαπιστώνουν το ποσοστό ανοσίας στον οργανισμό.» Άλλωστε η τρίτη δόση του εμβολίου είναι απαραίτητη», τόνισε η κυρία Λινού.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ του εμβολίου της γρίπης και του εμβολίου για τον κορονοϊό, είπε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο και το ζητούμενο είναι να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς η συνύπαρξη κορονοϊού και γρίπης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αν όμως κάποιος φοβάται ότι μπορεί είτε το ένα είτε το άλλο εμβόλιο να του δημιουργήσει κάποιες παρενέργειες τότε μπορεί να αφήσει να περάσει μια εβδομάδα ανάμεσα στα 2 εμβόλια.

Σχολιάζοντας την έκρηξη των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι μεταξύ άλλων δυο παράγοντες που ευθύνονται είναι ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που παραμένουν ανεμβολίαστα και υπολογίζονται περίπου στο 1,5 εκατομμύρια, αλλά και οι εμβολιασμένοι οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα.

Η κυρία Λινού, απαντώντας στο ερώτημα αν μετά την αναμνηστική δόση θα χρειαστεί να κάνουμε και τέταρτη δόση ή και πέμπτη κλπ. είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα, αλλά η εμπειρία από άλλα εμβόλια έχει αποδείξει ότι μετά την τρίτη δόση η ανοσία βρίσκεται και σε υψηλά επίπεδα, αλλά διαρκεί και για πολύ καιρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 182 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές την Τρίτη