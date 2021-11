Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βουλγαρία: τραγικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Πρόκειται για τη χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υγειονομικές αρχές της Βουλγαρίας κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους 334 θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου, καθώς η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει εμβολιαστεί το χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέταρτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 που επιβεβαιώθηκαν το ίδιο διάστημα ήταν 5.286, αρκετά κάτω από το ρεκόρ του Οκτωβρίου.

Στα βουλγαρικά νοσοκομεία νοσηλεύονται πάνω από 8.500 ασθενείς με την COVID-19, εκ των οποίων οι 734 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), κατά τα επίσημα δεδομένα. Τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα ξεπερνούν επί του παρόντος τις 114.000.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη Βουλγαρία έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 25.408 νεκρούς επί συνόλου 638.048 μολύνσεων.

