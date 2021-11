Life

#MeToo- Βλαντή στο “Πρωινό”: Βίωσα σεξουαλική παρενόχληση σε ακρόαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παναγιώτα Βλαντή εξομολογήθηκε όσα βίωσε σε ηλικία 23 ετών κατά την διάρκεια ακρόασης στο θέατρο. Τι είπε για τον σύζυγό της και τον κρυφό γάμο στην Ύδρα.



Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τρίτη η Παναγιώτα Βλαντή, η οποία μίλησε για τον σύζυγό της, τον κρυφό γάμο στην Ύδρα, για το ελληνικό #metoo και την σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε στο θέατρο και η ίδια όταν ήταν 23 ετών, από τον άνθρωπο που έχουν καταγγείλει η Τζένη Μπότση και η Αγγελική Λάμπρη.

Μιλώντας για το ελληνικό #metoo η Παναγιώτα Βλαντή είπε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε γενικώς. Εμένα με αγχώνει μη δούμε μετά από κάποια χρόνια ξανά στα πράγματα κάποιον από αυτούς που κατηγορούνται. Ο χώρος μας ξεχνάει.



Για βιασμούς εγώ δεν ήξερα. Ήξερα για περίεργες συμπεριφορές, ήταν γνωστό για κάποια άτομα. Για κάποια άτομα δεν ήξερα για βιασμό, σοκαρίστηκα πραγματικά. Κακή συμπεριφορά και λεκτική συμπεριφορά ήξερα αλλά όχι να φτάνει σε σημείο βιασμού».



Η Παναγιώτα Βλαντή εξομολογήθηκε και για όσα βίωσε η ίδια σε ηλικία 23 ετών, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο θέατρο.

«Σε ηλικία 23 ετών, σε ακρόαση, βίωσα σεξουαλική παρενόχληση… υπό τη μορφή της ακρόασης. Έφυγα. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Επειδή σου ζητούν στη δουλειά μας αυτοσχεδιασμούς και λες ΟΚ… Τότε το είχα πει σε συναδέλφους».

Παράλληλα, ανέφερε πως έχει μιλήσει με γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό. «Είναι ραγισμένες ψυχές. Θυμώνω όταν ακούω «γιατί τώρα». Θεωρώ ανήθικο μια γυναίκα να πει σε μια άλλη γυναίκα «γιατί τώρα»», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τα αγόρια και τα κορίτσια που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο να μιλάνε.

Η Παναγιώτα Βλαντή στην αρχή της συνέντευξής της στο «Πρωινό» για την γνωριμία με τον σύζυγό της και τον κρυφό γάμο στην Ύδρα, όπου είχαν καλεσμένους μόνο 50 άτομα όπως είπε.



Με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι κατασκευαστής, αποκάλυψε πως γνωρίστηκαν μέσω της κουμπάρας της. Ο γάμος έγινε στον Άγιο Χαράλαμπο σε ένα ξωκκλήσι πάνω στην θάλασσα. Όπως είπε με τον σύζυγό της γνωρίστηκαν λίγο πριν τον κορονοϊό. «Με γοήτευσε από την πρώτη στιγμή ο Γιάννης , κατάλαβα ότι είναι ο ένας», ανέφερε, ενώ για την πρόταση γάμου αποκάλυψε ότι έγινε στην Κάρπαθο σε ένα εστιατόριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα σελήνη και η θεαματική αλλαγή την Πρωτοχρονιά (βιντεο)

Προπονητής τένις: Συγγενής του μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις καταγγελίες αποπλάνησης ανηλίκων

Απάτη μαμούθ με bitcoin στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρό ζευγάρι