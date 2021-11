Life

“Το Πρωινό” - Κυριακίδης για #MeToo: άλλοι θα πληρώσουν και άλλοι όχι (βίντεο)

Τι είπε για τους Φιλιππίδη και Λιγνάδη, τους 4 θεατές στην πρώτη παράσταση ως επιχειρηματίας, τους ρόλους του και την σχέση με την σύζυγο του, με την οποία δηλώνει ακόμη ερωτευμένος.

Για την συμμετοχή του, την δεκαετία του ’80 σε χολιγουντιανή παραγωγή, μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή την άφιξη αστέρων του κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της ταινίας «Αναλώσιμοι 4».

Στην ερώτηση ποιος ηθοποιός θα ήθελε να ήταν, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απάντησε ότι θα ήθελε να είναι ο Άντονι Χόπκινς.

Για την σειρά «Μην αρχίζεις την μουρμούρα», που προβάλλεται φέτος για 9η σεζόν, ο ηθοποιός είπε πως «στα 5 χρόνια είπαμε να σταματήσουμε και ο κόσμος είπε “όχι” και ο Δημήτρης Κοντομηνάς είπε τότε και τον ευχαριστούμε για αυτό, ότι “χωρίς μουρμούρα δεν υπάρχει Alpha”», ενώ ως προς τους λόγους της επιτυχίας της είπε, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για σειρά με αυτοτελή επεισόδια που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν χάσει κάποιο από αυτά, ότι είναι μόνο 4 ζευγάρια και είναι κωμική σειρά, που σε βάζει να βλέπεις από την κλειδαρότρυπα τις ζωές άλλων.

Διευκρίνισε πάντως πως «είμαι εκ διαμέτρου αντίθετος εγώ από τον κ. Ηλία. Αυτός ο ρόλος περιγράφει τον μέσο Έλληνα, κάπως έτσι είναι ο μέσος Έλληνας. Διαφωνώ κάθετα με τον κ. Ηλία ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στην κουζίνα».

Για την θεατρική παράσταση «Η Παγίδα», στο Θέατρο Ζίνα, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την σύζυγο του, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, την Μαρία Αντουλινάκη, τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο και τον Τάκη Παπαματθαίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε ότι είναι «είναι ένα αστυνομικό θρίλερ εμποτισμένο με ένα αγγλοσαξονικό χιούμορ, γύρω από μια γυναικτονία, που δεν εκβιάζει το γέλιο, αλλά αυτό βγαίνει από μόνο του. Ο συγγραφέας κάνει ακροβασία. Ο Πέτρος Ζούλιας, ο σκηνοθέτης μας, σεβάστηκε πάρα πολύ τον συγγραφέα, το κείμενο και την ανάδειξη των χαρακτήρων, καθώς είναι 6 χαρακτήρες που δεν είναι αυτό που φαίνεται, παίζουν όλοι διπλό ρόλο».

«Με την σύζυγο μου είμαστε ερωτευμένοι εδώ και 33 χρόνια. Γυμνάζεται αυτό, θέλει καθημερινή γυμναστική το συναίσθημα, αυτό το μαθαίνουμε στις δραματικές σχολές. Μέσα στα χρόνια πρέπει να δουλεύεται αυτό. Έχουμε περάσει και περιόδους παγωμάρας, έχουμε χωρίσει 1-2 μέρες σε μεγάλη διαφωνία και γυρίσαμε στο ίδιο σπίτι γιατί είπαμε “δεν αντέχω άλλο μακριά σου”», είπε ο ηθοποιός, αναφερόμενος στην σχέση με την σύζυγο του.

Συμπλήρωσε πως, καθώς χρόνια τώρα κάνει μόνος του τις θεατρικές παραγωγές στις οποίες πρωταγωνιστεί, «η επιτυχία δεν είναι εύκολη και δεν μπορείς να την χειριστείς εύκολα, αν είσαι ένας άνθρωπος όπως εγώ, που δεν είχα τίποτα, δεν είχα χρήματα και ξαφνικά στρέφονται όλα τα φώτα πάνω σου. Νομίζεις ότι βγαίνεις στο μπαλκόνι με τον Πάπα και θα πουν όλοι “ποιος είναι αυτός δίπλα στον Κυριακίδη;”. Εκεί θέλει νηφαλιότητα και ψυχραιμία, γιατί όταν ξεκίνησα την δική μου επιχείρηση και ανέβασα τον «Άμλετ Β΄», είχα στην αρχή 4 εισιτήρια, ήταν μόνο 4 άνθρωποι σε ένα άδειο θέατρο και η παράσταση τελικά πήγε και δεύτερη χρονιά. Αλλά αυτούς τους 4 ανθρώπους θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου».

Ερωτηθείς για το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες για συναδέλφους του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα ότι «άλλοι θα το πληρώσουν και άλλοι όχι, κάποιοι που κάνουν κατάχρηση εξουσίας θα το πληρώσουν, άλλοι μπορεί να βρεθούν απέναντι σε ορισμένους πιο ήρεμους που θα το διαχειριστούν διαφορετικά».

Προσέθεσε, «επειδή εμείς παίζουμε, διαχειριζόμαστε με τα συναισθήματα και προσπαθούμε να τα διογκώσουμε για να περάσουν και στους θεατές. Η δική μου φάρα, των ηθοποιών, τα κάνουμε όλα υπερβολικά για αυτό τους αγαπάω τους ηθοποιούς και για αυτό μένουν πάντα παιδιά. Αυτό είναι ωραίο μέχρι μια στιγμή, αλλά όταν αυτό ξεφεύγει και πάει στην έδρα της εξουσίας, εκεί είναι απαράδεκτο και μη αποδεκτό. Άλλο να τσακωθώ με κάποιο και να τα βρούμε την άλλη μέρα και άλλο να είμαι ναρκισσιστής, να λέω “είμαι ένας μικρός θεούλης και μπορώ να κάνω ότι θέλω”».

Ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη είπε είναι περιπτώσεις για τις οποίες αισθάνεται άσχημα και πως «είναι άδικο για όλες τις γυναίκες ότι έγινε» και κατέληξε τονίζοντας πως «πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αναλώσιμοι, δεν έχουμε πρωτοκαθεδρία, γιατί να φέρεσαι άσχημα σε έναν άνθρωπο που έχει την ανάγκη σου;».





