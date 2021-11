Life

Sex and the City - Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Τι έχει κρατήσει από τα γυρίσματα;

Αποκάλυψε ότι διατηρεί... ολόκληρη αποθήκη τα τελευταία 16 χρόνια!

Η αγαπημένη Carrie Bradshaw, κατά κόσμον Sarah Jessica Parker, προέβη τις προάλλες σε αποκαλύψεις.

Βλέπεις… ομολόγησε ότι κρατά καλά κρυμμένο και αποθηκευμένο κάθε αξεσουάρ και φόρεμα από τα γυρίσματα της σειράς που καθήλωσε όλες τις γυναίκες άνω των 18.

