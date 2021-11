Life

Ο Χρήστος Μάστορας… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξομολόγηση από καρδιάς για τα παιδικά χρόνια, την καταγωγή και την καλλιτεχνική διαδρομή του και αποκλειστική παρουσίαση του νέου τραγουδιού του.

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Χρήστο Μάστορα.

O frontman του συγκροτήματος «Μέλισσες» μιλά για την εκρηκτική του πορεία.

Τι αποκαλύπτει για τα παιδικά του χρόνια, η καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και ο αγώνας του για να πάρει ελληνική ταυτότητα.

Τι λέει για την στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και γιατί τον συγκίνησε.

Τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας και τι απαντά στο ενδεχόμενο ενός γάμου;

Ζωντανά στο πλατό, ο Χρήστος Μάστορας τραγουδά, αποκλειστικά για την εκπομπή, το νέο του τραγούδι με τίτλο «Αν».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)