“Το Χαμόγελο του Παιδιού": η εκδήλωση για τα 25 χρόνια δράσης (βίντεο)

Σαν σήμερα, ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε για τελευταία φορά στο ημερολόγιο του, λίγες ημέρες πριν φύγει από την ζωή, αφήνοντας “τον σπόρο” για τον Σύλλογο με την τεράστια προσφορά.

Ο Ant1news.gr μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση με το Μέγαρο Μουσικής την Επετειακή Εκδήλωση για τα 25 Χρόνια Προσφοράς του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»¨.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος εξιστόρησε στον γιό του Ανδρέα, που σαν σήμερα έγραψε για τελευταία φορά στο ημερολόγιο του και ο οποίος αποτέλεσε το έναυσμα για να δημιουργηθεί ο Σύλλογος, τι έχει επιτευχθεί, μέσα από την κοινή προσπάθεια για κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη ή κίνδυνο.

Σε μία μοναδική βραδιά, οι θεατές και όσοι παρακολούθησαν διαδικτυακά την εκδήλωση, άκουσαν προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν στην ψυχή του «Χαμόγελου».

Ακόμη, τιμήθηκαν με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» η κ.Κλέλια Χατζηιωάννου και η κ. Μαίρη Χρονοπούλου για τη διαχρονική προσφορά τους στον Οργανισμό.

Ακόμη, με μεγάλη συγκίνηση ακούστηκε ξανά «Το τραγούδι του Ανδρέα», από τον δημιουργό του τραγουδιού και φίλο του Ανδρέα, Θάνο Καλλίρη και την παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου.

