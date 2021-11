Κοινωνία

Κολωνός: Αιματηρή συμπλοκή σε καφετέρια με συμμετοχή ράπερ

Επεισόδιο με μαχαιρώματα στο κέντρο της Αθήνας. Τραυματίες και προσαγωγές.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν και τρία να προσαχθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμπλοκή εμπλέκεται και γνωστός ράπερ, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε δύο άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για άγνωστο έως τώρα λόγο, συνεπλάκησαν πέντε άτομα ενώ τα δύο που τραυματίστηκαν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το περιστατικό.

