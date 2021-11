Πολιτισμός

Ο Τζέισον Στάθαμ “ρίχνει ξύλο” στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα γυρίσματα της ταινίας “Αναλώσιμοι 4”, στην οποία πρωταγωνιστούν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ.

Ο Τζέισον Στέιθαμ άρχισε να ρίχνει ξύλο, όπως φαίνεται και από τα πρώτα backstage πλάνα από την χολιγουντιανή υπερπαραγωγή "Αναλώσιμοι 4", τα οποία ανέβασε ο ίδιος ο Τζέισον Στέιθαμ στο προφίλ του στο Instagram.

Οι εντυπωσιακές εικόνες δεν είναι από κάποιο στούντιο του Χόλιγουντ αλλά... από τη Θεσσαλονίκη.

Η ταινία, που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να αποτελέσει μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο κ. Παναγιώτης Κουάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, "είναι η δεύτερη και μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίζεται στη Θες/νικη και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πρώτη τους εμπειρία στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και επανήλθαμε πάρα πολύ σύντομα. Έχουνε μάλιστα στα σχέδια τους άλλες 3-4 ταινίες για τον επόμενο χρόνο, το 2022".

Μαζί με τον Τζέισον Στέιθαμ, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη οι Άντι Γκαρσία, Μέγκαν Φόξ, 50 Cent, καθώς και ο Ταϊλανδός, σπεσιαλίστας στις πολεμικές τέχνες, Τόνι Τζα.

Οι διάσημοι αστέρες μάλιστα, ανεβάζουν στο Instagram στιγμές τους από την πόλη της Θεσσαλονίκης, που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Tο κόστος των γυρισμάτων στην Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπεύθυνοι, για τις ανάγκες των γυρισμάτων έχουν δανειστεί οχήματα και άρματα από τον Ελληνικό Στρατό.

Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2022.

