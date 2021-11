Οικονομία

Μητσοτάκης: ανάπτυξη το 2021 - Ευημερία για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tι είπε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Forbes, για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της.

Την αισιοδοξία του για ανάπτυξη ακόμα μεγαλύτερη από το 6,1% στο τέλος του έτους εκφράζει ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον πρόεδρο του Forbes, Steve Forbes στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Forbes China στη Σαγκάη με θέμα: Αρχαία Σοφία, Σύγχρονη Πυξίδα.

"Αναθεωρήσαμε τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη για ολόκληρο το έτος στο 6,1%. Δεν θα εκπλαγώ αν ο ρυθμός ανάπτυξης ανέλθει τελικά σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια ρεαλιστική και υγιή πρόβλεψη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το πετύχαμε χωρίς να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τα δημοσιονομικά. Ταυτόχρονα, μειώνοντας τους φόρους, εστιάζουμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής", τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τοποθετεί στην πρώτη γραμμή τις κυβερνητικές κινήσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση θεώρησε ότι ήταν σοφή πολιτική η υπερφορολόγησή της.

"Το τελικό αποτέλεσμα ουσιαστικά οδήγησε τη χώρα σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και επίσης, όπως ήταν φυσικό, σε ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή. Γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, που αντιμετώπισαν πρόβλημα με τη φοροδιαφυγή, οι υψηλότεροι φόροι σημαίνουν μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Αυτό που κάναμε λοιπόν, όπως τονίσαμε, είναι ότι μειώσαμε τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28%. Θα σταθεροποιηθεί στο 22%. Μειώσαμε τον φόρο στα μερίσματα από το 15% στο 5%. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, ουσιαστικά κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση των φόρων στην εργασία. Μειώσαμε τους φόρους στα ακίνητα. Ουσιαστικά μειώσαμε τους φόρους που επιβαρύνουν τη δυνατότητα γονέων και των παππούδων να μεταβιβάζουν σπίτια και την περιουσία τους στα παιδιά τους όσο βρίσκονται εν ζωή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το 80% των Ελλήνων διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία. Η οικονομία έχει ανταποκριθεί πολύ δυναμικά", αναφέρει.

Ο κ. Μητσοτάκης αναδεικνύει το παράδειγμα της ΔΕΗ. "Ολοκληρώσαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία είναι ο εθνικός μας "πρωταθλητής" όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή. Όταν ήρθαμε στην εξουσία, η τιμή της μετοχής ήταν στο 1 ευρώ και τώρα ολοκληρώσαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ με την τιμή μετοχής στα 9 ευρώ", σημειώνει, εκφράζοντας την αισιοδοξία του και για την πορεία του τουρισμού. "Νομίζω ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει πλήρως το 2022 και ο λόγος για τον οποίο είμαι αισιόδοξος είναι επειδή είχαμε μια ιδιαίτερα καλή επίδοση το 2021. Ξεκινήσαμε με σχετικά συντηρητικές προβλέψεις. Τα πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Η αμερικανική αγορά -και θέλω να το τονίσω αυτό- έχει πραγματικά ανοίξει. Είχαμε δέκα απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς την Αθήνα κάθε ημέρα, και πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς τουρίστες που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι το 2022 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό".

Χαρακτηριστική είναι και η απάντησή του στην ερώτηση ποια είναι τα μαθήματα της κρίσης που έπληξε την Ελλάδα. "Φυσικά, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική, αλλά νομίζω ότι δώσαμε υπερβολική έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το δεύτερο μάθημα είναι "μην εμπιστεύεσαι ποτέ τους λαϊκιστές όταν παρουσιάζουν ένα μανιφέστο που όλοι γνωρίζουμε ότι παραείναι καλό για να είναι αληθινό". Αυτό ουσιαστικά συνέβη στην Ελλάδα και έτσι χάσαμε τρία με τέσσερα χρόνια ανάπτυξης το 2015 όταν εξελέγη μια λαϊκιστική κυβέρνηση που παραπλάνησε απολύτως τον λαό και κατέληξε να κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε υποσχεθεί", επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Πηγή βίντεο: capital.gr

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber

Εν τω μεταξύ, συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των διμερών σχέσεων, συζητήθηκαν επενδυτικές προοπτικές και η δυνατότητα βαθύτερων επιχειρηματικών συνεργασιών. Επισημάνθηκε επίσης η προσήλωση στη διατήρηση συνθηκών σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Υπουργό Βιομηχανίας για τη βοήθεια που προσέφεραν τα ΗΑΕ για την κατάσβεση των πυρκαγιών το περασμένο καλοκαίρι.

Ο κ. Μητσοτάκης ανανέωσε την πρόσκληση προς τον Διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)