Κούγιας - Τροχαίο: Το αμάξι του “καρφώθηκε” σε φορτηγό (εικόνες)

Κι άλλο σοβαρό τροχαίο για τον Αλέξη Κούγια. Πώς συνέβη το ατύχημα. Φωτογραφίες από το σημείο.

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας,στην Εθνική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Κούγιας εκινείτο από Λάρισα προς Αθήνα.

Στο 308 χλμ. στο τμήμα μεταξύ Βελεστίνου – Αερινού, είχε γίνει τροχαίο με δυο φορτηγά. Το ένα είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ και το άλλο στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Ο Αλέξης Κούγιας που ακολουθούσε, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τα φορτηγά που ουσιαστικά είχαν κλείσει το δρόμο. Με έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής, δεν καρφώθηκε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά καβάλησε το διάζωμα καταλήγοντας στο πλάι και μπροστινό μέρος του ενός φορτηγού.

Το μπροστινό μέρος του τζιπ που οδηγούσε, διαλύθηκε.

Ευτυχώς ο γνωστός ποινικολόγος βγήκε από αυτό το τρομακτικό τροχαίο ελαφρά τραυματισμένος.

Πηγή: LamiaReport

