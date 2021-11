Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Τζανάκης: απέχουμε από την κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τζανάκης και Θωμαΐδης, συμφώνησαν πως η δυναμική της πανδημίας δείχνει πως θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τις επόμενες 3 εβδομάδες, τα κρούσματα θα κυμαίνονται μεταξύ 9 και 11 χιλιάδων, αλλά δεν φαίνεται ακόμη η κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας.

Όπως είπε στη συνέχεια, το ζητούμενο δεν είναι τα κρούσματα, αλλά πόσα από αυτά χρήζουν νοσηλείας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε περίπου 400 εισαγωγές καθημερινά στα νοσοκομεία για νοσηλεία. Το σημείο στο οποίο το σύστημα υγείας θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα είναι οι 550 περίπου εισαγωγές την ημέρα.

Ο κ. Τζανάκης είπε ότι από τα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά το 25% αφορά εμβολιασμένους, ενώ λίγο μικρότερο είναι και το ποσοστό των κρουσμάτων στα παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, περνάει την ασθένεια σαν μια ελαφριά γριπούλα και δεν επιβαρύνει το σύστημα υγείας.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να επισπευστεί χρονικά η τρίτη δόση του εμβολίου, ο κ. Τζανάκης είπε ότι έχει παρατηρηθεί πως τα εμβόλια προστατεύουν αποτελεσματικά από τη σοβαρή νόσηση ακόμη και 9 μήνες μετά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών ή σε ευάλωτες ομάδες και ανοσοκατασταλμένους θα μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα από τους 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Τέλος και σε ότι αφορά τον παράλληλο εμβολιασμό με το εμβόλιο της γρίπης, είπε πως καλό θα ήταν να προηγηθεί το εμβόλιο του κορονοϊού και μετά από 2 εβδομάδες να ακολουθήσει αυτό της γρίπης.

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, τόνισε ότι η δυναμική της πανδημίας δείχνει ότι βραχυπρόθεσμα θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων, εξηγώντας πως και οι μετρήσεις στα λύματα της Αττικής δείχνουν αυτή την τάση η οποία είναι συνεχώς ανοδική από τον Σεπτέμβριο.

Σε ότι αφορά το χθεσινό ρεκόρ των κρουσμάτων, παρατήρησε ότι χθες διενεργήθηκαν τα περισσότερα τεστ που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας καθώς με τα νέα μέτρα αυξήθηκε η ιχνηλάτηση. Για να μετρηθεί όμως η αποτελεσματικότητα τους θα χρειαστεί να περιμένουμε περίπου 10 μέρες, αλλά φαίνεται πως σε πρώτη φάση έχουν αυξηθεί τα ραντεβού για εμβολιασμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ειδήσεις σήμερα

Χίος: Πρόσκρουση του “Νήσος Σάμος” στον προβλήτα (βίντεο)

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη