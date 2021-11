Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 8613 κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του κορονοϊού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά πολλές δεκάδες και την Τρίτη η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού. Παράλληλα, στα ύψη και με αυξητικές τάσεις παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη νέο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, με 8.613 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα μέσα σε 24 ώρες. Από το σύνολο των 8.613 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 1999 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 1440 και στην Λάρισα 571 νέα κρούσματα.

Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι αλφαβητικά οι:

Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα

Δράμα

Έβρος

Ημαθία

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Καβάλα

Καρδίτσα

Κοζάνη

Λέσβος

Μαγνησία

Μεσσηνία

Πέλλα

Πιερία

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Χαλκιδική

Παράλληλα, εντείνεται ο προβληματισμός για την εξέλιξη της πανδημίας, από την έρευνα στα λύματα, που δείχνει αύξηση στο ιιικό φορτίο έως 207%

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

