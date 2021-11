Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: σε επαφές χωρίς μέτρα οι περισσότερες μολύνσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στον ΑΝΤ1 για τον εμβολιασμό, τη νοσηλεία εμβολιασμένων και τη διασωλήνωσή τους, η ενίσχυση του ΕΣΥ και τα μέτρα.

«Στις απλές κλίνες πάνω από το 75% είναι ανεμβολίαστοι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι περισσότεροι έχουν κάνει το εμβόλιο και νοσηλεύονται το έχουν κάνει Φεβρουάριο, Μάρτιο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Μίνα Γκάγκα, εξηγώντας ότι, αυτό συμβαίνει επειδή «είναι πιο ανίσχυρο το ανοσοποιητικό τους».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το αν οι εμβολιασμένοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας απάντησε πως «κάτω από το 10% των εμβολιασμένων είναι στη ΜΕΘ» και μάλιστα πρόκειται για ανθρώπους με πάρα πολλά προβλήματα υγείας.

Σχετικά με το διάστημα χορήγησης της 3ης δόσης, είπε ότι είναι θέμα που θα εξετάσει η Επιτροπή, επεσήμανε ωστόσο ότι, «το εμβόλιο είναι το μόνο όπλο που έχουμε, μπορούμε να γλιτώσουμε όλη την αγωνία και τον κίνδυνο».

Ειδική αναφορά έγινε στα μέτρα, με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας να τονίζει πως είναι σημαντικό μετά από δύο χρόνια πανδημίας να τα τηρούμε και να εξηγεί πως «η Επιτροπή παρακολουθεί καθημερινά όλα τα δεδομένα, σε όλον τον κόσμο. Ρωτάνε τους ανθρώπους πού κόλλησαν και οι περισσότερες μολύνσεις είναι από επαφές χωρίς μέτρα, όχι στο μετρό ή στα ψώνια».

«Είναι σημαντικό να μη χαλαρώσουμε καθόλου, όλοι παρακολουθούν τα δεδομένα και είναι σημαντικό να φροντίζουμε και να κρατάμε τα μέτρα», επεσήμανε.

Αναγνωρίζοντας την πίεση στο ΕΣΥ και κυρίως στο προσωπικό του και επικαλούμενη την εμπειρία της και από την πρόσφατη επίσκεψή της σε νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας, είπε πως δεν είναι μόνο που είναι περισσότεροι οι νοσηλευόμενοι, αλλά και το γεγονός ότι, «οι ασθενείς είναι πάρα πολύ βαριά».

Απαντώντας στους τρόπους ενίσχυσης του ΕΣΥ, είπε πως, αρχικά «αυτό που κάνουμε είναι να ζητήσουμε από ιδιώτες γιατρούς να βοηθήσουν, σε ένα ωράριο που τους βολεύει, πρωινά ή εφημερίες».

«Είμαστε σε επαφή με ιδιωτικές κλινικές και έχουμε βοήθεια. Δεν είμαστε στο πικ, αλλά με τα κρούσματα που έχουμε δεν είναι απίθανο να έχουμε πικ», παρατήρησε σχετικά με τις κλίνες.

Προχωρώντας σε διευκρίνιση της δήλωσής της περί διαλογής ασθενών, εξήγησε πως «δεν σημαίνει κάποιος που θα διασωληνωθεί ότι δεν θα έχει φροντίδα, αλλά ότι μπορεί για μια – δυο μέρες να μην έχει κρεβάτι».

Αναφορικά με τα μονοκλωνικά αντισώματα εξήγησε πως πρόκειται για φάρμακο που αφενός δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση, αφετέρου είναι σε πολύ μικρή ποσότητα και αφού επανέλαβε ότι είναι προτιμότερο να κάνει κάποιος το εμβόλιο, εξήγησε πως θα χορηγηθεί σε άτομα που είναι πιο επιρρεπείς στη νόσο και που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

«Το Moderna θα ανοίξει πιθανότητα στη μισή δόση», είπε και επεσήμανε την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης. «Είναι σημαντικό να την κάνουμε, βλέπουμε ότι οι εμβολιασμένοι που χρειάζονται νοσηλεία είναι αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο 8-9 μήνες πριν», επανέλαβε.

Τέλος, σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών, είπε πως «αυτό πρέπει να γίνει αφού το αποφασίσει η Επιτροπή και έπειτα να το αναλάβουν οι παιδίατροι».

Ειδήσεις σήμερα

Χίος: Πρόσκρουση του “Νήσος Σάμος” στον προβλήτα (βίντεο)

Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ πήρε πίσω την παραίτηση του

“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της