Κηφισιά: θρίλερ με πτώμα σε παρκάκι

Το πτώμα εντοπίστηκε από περαστική. Τι μαρτυρούν οι πρώτες ενδείξεις.

Το πτώμα ενός άντρα περίπου 70 ετών εντοπίστηκε από διερχόμενη σε παρκάκι στην οδό Αρεοπόλως στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα στο πτώμα του άντρα υπήρχε ένα όπλο.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα, ενώ όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για αυτοχειρία.

