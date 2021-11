Life

“Το Πρωινό”: ο Πασχάλης για το “στιγμιαίο λάθος”, τον Σφήνο και την Αλίκη

Τι είπε για τον Χρήστο Κυριαζή, την δικαστική περιπέτεια για την εξωσυζυγική συνεύρεση και το παιδί. Ποιον καλλιτέχνη ανέφερε ότι ειναι “ο Πασχάλης του σήμερα”.

«Είναι πολύ λυπηρό αυτό που μόλις έμαθα. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, αλλά είχα ξεχωρίσει τον Χρήστο Κυριαζή από όταν εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχε κάποια ιδιαίτερα τραγούδια, που έγιναν επιτυχίες», είπε ο Πασχάλης, ξεκινώντας την συνομιλία του με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς μόλις λίγο πριν είχε γίνει γνωστό ότι πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, «δεν έχω σταματήσει να δουλεύω, παρά την πανδημία. Εμφανίζομαι σε χώρους όπου τηρούνται τα μέτρα», αναφέροντας πως «όλες οι ηλικίες ήταν στο κοινό μου, ανταποκρινόταν η μία με την άλλη, όλες οι ηλικίες περνούσαν και περνούν ακόμη καλά στα live μου και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί».

Ερωτηθείς ποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ο «Πασχάλης του σήμερα», απάντησε πως «η πορεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει και το πακέτο του στιχουργού, του συνθέτη και του ερμηνευτή, θα μπορούσε να είναι ο "Πασχάλης" της εποχής αυτής. Άλλοι λένε ότι είναι ο Σάκης Ρουβάς, αλλά έχει άλλο "πακέτο" ο Σάκης»,

Μιλώντας για ακραία περιστατικά που του έχουν συμβεί σε εμφανίσεις του, ο Πασχάλης είπε «σε μια συναυλία στον Πειραιά, με παίρνει από το χέρι και με ρίχνει επάνω στο κοινό, στους θεατές, οι οποίοι με κρατούν στα χέρια και με πετούν ψηλά. Ο παρουσιαστής με τράβηξε πάλι στην σκηνή, αλλά μου "έλειπαν" κάποια πράγματα, όπως η γραβάτα μου ή ένα μπρασελέ που φορούσα ή έχει τύχει να έρθουν στο σπίτι μου και πετούσαν πέτρες στα τζάμια».

Για την κόντρα με τον Τόνι Σφήνο

Για την κόντρα με τον Τόνι Σφήνο, ο Πασχάλης είπε «ήταν μια πολύ αυθόρμητη στιγμή, με έπιασαν εξ απήνης τα παιδιά που με ρώτησαν. Δεν νομίζω να τον έθιξα, αυτή είναι η άποψη μου. Βλέπω να παρουσιάζει με έναν τρόπο την δεκαετία του ’70 και λέω δεν είναι αυτό που άφησε αυτή η δεκαετία, άφησε σπουδαίο έργο αυτή η εποχή. Δεν διαφωνώ με αυτό που κάνει και μάλιστα σέβομαι και το κοινό που τρέχει και τον ακούει, όμως εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι πολύ άνετα που τον βλέπω».

Συμπλήρωσε πως «αυτό που έγινε με τον Τόνι Σφήνο και πήρε δημοσιότητα, για μένα δεν είναι τίποτα. Αλλά μπορεί να του έδωσα και μια ιδέα. Ο Τόνι Σφήνος είναι μια περσόνα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά, όχι ως Τόνι Σφήνος, αλλά με το όνομα και το πρόσωπο του».

Για το «στιγμιαίο λάθος»

Σχετικά με την πρόσφατη ανακίνηση των περιπετειών του με την Δικαιοσύνη, ο Πασχάλης είπε πως «ήταν κλειστό το θέμα, απλά ο Εισαγγελέας, εκεί που κάνει την δουλειά του, είδε ότι η αναστολή που είχα για κάποιες καταδίκες σε βάρος μου, για συκοφαντική δυσφήμιση, για την οποία δεν πάει κανείς φυλακή, θα έπρεπε να είχε διακοπεί, με τον παλιό νόμο. Αλλά με τον νέο νόμο, συνεχίζεται η αναστολή. Δώσαμε τις εξηγήσεις μας στον εισαγγελέα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα αν θα μπορούσε να σβήσει την ιστορία με την εξωσυζυγική συνεύρεση με θαυμάστρια του, απάντησε ο Πασχάλης πως «αν υπήρχε δυνατότητα, εκείνη την στιγμή θα ήθελα να μην την είχα διαπράξει. Ήταν μια στιγμή επιπολαιότητας, για αυτό και αποκλήθηκε "στιγμιαίο λάθος". Εγώ είπα ότι είναι στιγμιαίο λάθος η συνεύρεση, όχι το παιδί, όπως το βάφτισαν οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης».

Σε αντιπαράθεση με την Φαίη Σκορδά, για τις λέξεις που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την υπόθεση, ο Πασχάλης διευκρίνισε πως «δεν αναφερόμουν στο τι έφερε, αλλά σε μια συνεύρεση, σε μια στιγμή, κυριολεκτικά για μια στιγμή, που δεν την μέτρησα σωστά. Εγώ σε αυτό που είπα και βαφτίστηκε έτσι και μέχρι σήμερα με ακολουθεί και με φωνάζουν "στιγμιαίο λάθος" για ποιο λόγο; Επειδή είπα ότι ήταν ένα λάθος η συνεύρεση αυτή; Δεν καταλαβαίνω».

Για την Αλίκη

Μιλώντας για την σύζυγο του, ο Πασχάλης είπε πως «η Αλίκη είναι ξεχωριστός άνθρωπος και για αυτό είμαστε μαζί πάνω από 50 χρόνια, συνεχώς και αδιαλείπτως. Γνωριστήκαμε, είχαμε ένα φλερτ για έξι μήνες αλλά ο μπαμπάς της μας χώρισε. Μετά από λίγο καιρό, τον Σεπτέμβρη του 1967 βρεθήκαμε ξανά και από τότε είμαστε μαζί. Από μικρός εγώ ήθελα μια γυναίκα που να είναι έξυπνη, να έχει και αντίλογο».

«Πριν να είμαστε μαζί, η Αλίκη λέει ότι με έβλεπε κάθε βράδυ στον ύπνο της, να είμαστε σε μια μεγάλη σάλα και να χορεύουμε», είπε ο Πασχάλης, λέγοντας πως η σχέση τους είναι καρμική και συμπληρώνοντας πως «η Αλίκη με βοήθησε πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ήμουν συνεσταλμένος, με βοήθησε να μιλάω την ελληνική γλώσσα, γιατί δεν πήγα σε ανώτερες τάξεις του Γυμνασίου, με διόρθωσε και στην καθημερινή ομιλία μου, να μην λέω κοτσάνες. Πέρα από αυτό, όταν ζεις με έναν άνθρωπο που έχεις αντίλογο, που δεν σε κολακεύει, σε κάνει καλύτερο, σου λέει τι πρέπει να διορθώσεις».

