Τόνι Σφήνος στον ΑΝΤ1: Τα τραγούδια του Πασχάλη είναι έμπνευση, όχι ο ίδιος (βίντεο)

Η απάντηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη στην τοποθέτηση του Πασχάλη ότι «γελοιοποιεί την εποχή».

Ενοχλημένος από τη δήλωση του Πασχάλη ότι «γελοιοποιεί την εποχή», εμφανίστηκε ο Τόνι Σφήνος, ο οποίος έδωσε τη δική του απάντηση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

«Θίχτηκα, γιατί δεν γελοιοποιώ κάτι. Αν πει κάποιος ότι δεν μου αρέσει η δουλειά σου, σεβαστό», είπε.

Παραδέχθηκε πως τα τραγούδια του Πασχάλη αποτελούν έμπνευση για τον ίδιο, συμπληρώνοντας «ο ίδιος, όχι!».

Αποκάλυψε ότι συζητάει με τον Νίκο Βουρλιώτη για να κάνουν ένα τραγούδι μαζί.

