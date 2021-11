Συνταγές

Γίγαντες λεμονάτοι στον φούρνο από τον Πέτρο Συρίγο

Μια γευστική παραλλαγή της κλασσικής συνταγής μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Γίγαντες λεμονάτους στον φούρνο με σπανάκι ετοίμασε και μας προτείνει ο Πέτρος Συρίγος!

Όπως λέει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», είναι μια υπέροχη και εύκολη συνταγή για γίγαντες που θα λατρέψεις, δυναμωτική, εύκολη και με λίγες θερμίδες!

Συστατικά για τους γίγαντες με σπανάκι στο φούρνο

500 γρ φασόλια γίγαντες

200 γρ τοματάκια κον κασέ

1 κύβο λαχανικών

2 μεγάλα κρεμμύδια

4 κρεμμυδάκια φρέσκα

2 κ.τ.σ άνιθο

1 κιλό σπανάκι

3 κλωνάρια σέλερι

1 πράσο

100 ml ελαιόλαδο

1 σκ. σκόρδο

1 χυμό λεμόνι

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για τους γίγαντες με σπανάκι στον φούρνο

Βάζουμε αποβραδίς τους γίγαντες σε μπόλικο κρύο νερό να μουλιάσουν. Την επόμενη μέρα σουρώνουμε, βάζουμε νερό να βράσει(χωρίς αλάτι) και βράζουμε τους γίγαντες για 45 λεπτά με 1 ώρα, θέλουμε οι γίγαντες σχεδόν να βράσουν. Όσο βράζουν σε μια άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, το πράσο, το σέλερι, το λευκό μέρος από το κρεμμυδάκι, το λεμόνι το σπανάκι και αφού πέσει ο όγκος του, προσθέτουμε τις τομάτες. Βγάζουμε από τον φούρνο και προσθέτουμε άνηθο, ξύσμα λεμόνι και έξτρα ζωμό λεμόνι και ελαιόλαδο, αν θέλετε και φέτα.

Τέλος βάζουμε τον κύβο και περίπου 750 ml ζεστό νερό και προσθέτουμε τους γίγαντες, αφού πάρουν βράση μεταφέρουμε σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι

να δέσει η σάλτσα και πιεί το ζουμί.





