Μεταναστευτικό – Πλακιωτάκης: Το Λιμενικό επιχειρεί με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή

Ο υπουργός Ναυτιλίας σχολίασε στον ΑΝΤ1 το φραστικό επεισόδιο του Πρωθυπουργού με την Ολλανδή δημοσιογράφο στο Μαξίμου.



Για το φραστικό επεισόδιο με την Ολλανδή δημοσιογράφο και τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Ο Πρωθυπουργός έδωσε την πρέπουσα απάντηση», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης, σχετικά με τους ισχυρισμούς της Ολλανδής δημοσιογράφου για επαναπροωθήσεις μεταναστών (pushbacks) στο Αιγαίο.

Ο κ. Πλακιωτάκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και τα σύνορα της ΕΕ και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με απόλυτη προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή».

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το Λιμενικό Σώμα έχει διαχειριστεί πάνω από 1.500 περιστατικά και αν εξαιρέσει κανείς το ατυχές περιστατικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν τέσσερις συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξε καμία άλλη απώλεια ανθρώπινης ζωής.

«Δεν μπορούν να μας κατηγορούν αυτοί που παραβιάζουν την νομιμότητα», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης και πρόσθεσε ότι τα επίσημα δεδομένα αποδεικνύουν ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν με αποτελεσματικό τρόπο και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να πιέσει την Τουρκία να τηρήσει της διεθνείς της υποχρεώσεις».





