Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε το όνομα του δεύτερου γιου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν ο Γιάννης Αντεκούνμπο και η σύντροφός του Μαράια στον δεύτερο γιο τους.

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, βιώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφού πριν από λίγο καιρό έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Η σύντροφος του Μαράια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, που ήρθε για να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Όπως είναι λογικό το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο και τόσο ο μπασκετμπολίστας, όσο και η σύντροφος του δημοσιεύουν συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα τους.

Αυτή τη φορά η Μαράια Ριντλσπρίγκερ δημοσίευσε μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου της και αποκάλυψε μεταξύ άλλων το όνομα που θα πάρει ο μικρός.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ιδιωτικές κλινικές: Διαβεβαιώσεις σε Πλεύρη για επιπλέον κλίνες

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο

Εθνική Ελλάδας: Χρήστο Κυριαζή άκουγαν στο πούλμαν οι διεθνείς (βίντεο)