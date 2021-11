Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης - Κορονοϊός: 9500 κρούσματα την ημέρα τον Δεκέμβριο

Εφιαλτικές οι εκτιμήσεις του Καθηγητή του ΑΠΘ για την πορεία των νέων μολύνσεων. Τι είπε για τα αίτια της αυξημένης διασποράς. Τι απάντησε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για τα μέτρα που λαμβάνονται.

Τα αίτια που έχουν συμβάλλει στην ευρεία διασπορά του κορονοϊού εξήγησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, αναφέροντας μεταξύ άλλων την συμβολή στην μετάδοση του Covid19 των εμβολιασμένων ασθενών, που δεν κάνουν τακτικά τεστ, αλλά και ομάδων πληθυσμού που δεν υποχρεούνται να κάνουν τακτικά self ή rapid test, όπως οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι και οι μαθητές.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, είπε πως αναμένεται κορύφωση του μέσου όρου των κρουσμάτων στην τάξη των 9.400 - 9.500 κρουσμάτων την ημέρα, γύρω στις 6 με 10 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας πως «θα υπάρχουν μέρες που θα έχουμε και περισσότερα κρούσματα», ενώ όπως εξήγησε σήμερα ο μέσος όρος είναι 6.900 κρούσματα τη ημέρα.

«Οι εμβολιασμένοι θα νοσήσουν ηπιότερα και αναλογικά λίγοι θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε κλινικές και ΜΕΘ Covid. Οι ανεμβολίαστοι είναι εκείνοι που θα νοσήσουν πιο βαριά και θα κινδυνεύσουν», είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.

Όπως σημείωσε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, «η Επιτροπή απαντά σε ερωτήματα. Η συμβουλή που δώσαμε είναι ότι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν δύο rapid test για να μεταβούν στην εργασία τους. Η επιτροπή γνωμοδοτεί και για το εμβόλιο, το θέμα είναι τι θα κάνει ο πολίτης».

