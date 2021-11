Life

“The 2night Show” - Μακρόπουλος: η θαυμάστρια, το βιβλίο και η ... κηδεία του!

Στην παρέα του «The 2night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον τρόπο που πάλεψε τα πάθη του, αλλά και τον λόγο που πήρε την απόφαση να μην ξαναπεί ψέματα στη ζωή του.

Αποκάλυψε τον δημιουργικό τρόπο που κατάφερε να μην «τρελαθεί» όταν έμεινε στο σπίτι, λόγω της καραντίνας. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μακρόπουλος άρχισε να φτιάχνει φωτιστικά από μπουκάλια.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στο βιβλίο που έγραψε θαυμάστριά του κι η ιστορία ξεκινούσε με τον ίδιο να μην είναι στη ζωή.

«Δεν θυμάμαι τον τίτλο που είχε αλλά ξεκινούσε με την κηδεία μου. Είχε έρθει στην κηδεία μου κι εκεί άρχισε να αναπολεί. Δεν βγήκε ποτέ. Διάβασα κάποια πράγματα» είπε αρχικά ο Νίκος Μακρόπουλος.

«Το τέλος δεν το φοβάμαι, είμαι συνειδητοποιημένος αλλά δεν παύει, όσο περνούν τα χρόνια κι είσαι πάνω από τα 50, να πλησιάζεις και να θες να τα έχεις όλα τακτοποιημένα, χωρίς να έχεις εκκρεμότητες» συμπλήρωσε ο Νίκος Μακρόπουλος.

Στο σενάριο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας δεν απάντησε αρνητικά. «Μπορεί, είναι κάτι που δεν με απασχολεί, γιατί να μην το ξανακάνω;» είπε.

Ο Νίκος Μακρόπουλος μίλησε για την σχέση του με τον γιο του, που τον στερήθηκε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τον Σταμάτη Γονίδη και τραγούδησε ζωντανά μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και το νέο του τραγούδι, που περιγράφει μια αληθινή ιστορία.

