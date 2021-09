Life

“The 2night show”- Σταμάτης Γονίδης: “Είδα μπροστά μου τον Άγιο Στέφανο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για εκείνους που πιστεύουν ότι παίρνει ουσίες, για τη θρησκεία αλλά και τη "συγγνώμη" στη γυναίκα του

Το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» τον Σταμάτη Γονίδη, τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που παρουσίασε ζωντανά στο στούντιο το καινούργιο του τραγούδι.

Αυθόρμητος, όπως πάντα, μίλησε με ειλικρίνεια για όλα και για όλους. Για τις δύο εξαρτήσεις του,το τσιγάρο και την προσευχή, για τις πνευματικές του αναζητήσεις, για τη σύντροφο της ζωής του, η οποία όπως ανέφερε είναι ο μόνος άνθρωπος που χρωστάει μία συγγνώμη αλλά και για τη μικρή του κόρη που πρόσφατα βαπτίστηκε.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως πολλοί θεωρούν ότι παίρνει ουσίες εξαιτίας ορισμένων απόψεών του.

"Αυτοί που με γνωρίζουν, ξεχνούν πως τραγουδώ. Τώρα ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Άλλοι λένε τι έχει πάρει αυτός. Σκέφτονται ότι επειδή λειτουργώ με ψυχή επάνω στη δουλεία μου ή λέω κάποια πράγματα που για αυτούς δεν αρμόζουν στην εποχή που ζούμε, ότι κάτι παόρνω, ουσίες. Αυτό έχουν στο μυαλό τους. Δεν με πειράζει, αν αυτό θέλουν για να με γουστάρουν, χαρά μου."

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτησή του για το φόβο που υπάρχει και δεν βγαίνει η αλήθεια στο φως.

"Κάποιοι φοβούνται να πουν την αλήθεια.Φοβούνται το σύστημα. Ο φόβος δεν είναι του Θεού" δήλωσε.

Ενώ δείχνοντας ένα από τα τατουάζ που έχει στο χέρι του, ο τραγουδιστής ανέφερε πως είναι για τον Άγιο Στέφανο τον οποίο είδε μπροστά, καθώς ξάπλωνε όταν ήταν 7 ετών.

"Δεν κοιμόμουν και φοβήθηκα. Φώναξα τους γονείς μου και μόλις ήρθαν έφυγε.Με ρωτούσανε ποιος είναι και τους έδειξα στα εικονίσματα."

Ο Σταμάτης Γονίδης, εκτός από την πρόσκληση του Γρηγόρη, αποδέχθηκε με χαρά και την πρόσκληση του μικρού Σπύρου για να περάσει από το mini studio. Η συνάντησή τους είναι απολαυστική όπως και η «ψαριά» που πιάσανε!

Ειδήσεις σήμερα:

myDATA: εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην πλατφόρμα

Κορονοϊός - Γκίκας: πιθανή η απαγόρευση των παρελάσεων (βίντεο)

Conference League – ΠΑΟΚ: κρίσιμη αναμέτρηση με την Σλόβαν Μπρατισλάβας