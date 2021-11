Life

“Ήλιος”: ο Σταύρος Ζαλμάς ως “Πάνος Σταματίου” (εικόνες)

Ποιόν ρόλο ενσαρκώνει από σήμερα, ο αγαπημένος ηθοποιός, στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Ο Σταύρος Ζαλμάς, όπως είπε το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε για τον «σκοτεινό ρόλο» που θα ενσαρκώσει, εντάσσεται από σήμερα στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», υποδυόμενος τον «Πάνο Σταματίου».

Ποιος είναι ο Πάνος Σταματίου

Ο Πάνος Σταματίου είναι ο νέος διοικητής που ορίζεται στο Τμήμα έρχεται αποφασισμένος να επιβάλει την παρουσία του και να καλύψει τα «κακώς κείμενα». Αντιμετωπίζει με καχυποψία το καθεστώς οικειότητας που επικρατεί μεταξύ της Αθηνάς και των αστυνόμων.

Δείχνει τυπικός και αδέκαστος, δεν συγχωρεί αδυναμίες και βλέπει παντού εχθρούς και ενόχους. Ξέρει πως ποτέ δε θα γίνει αγαπητός σαν τον Δημήτρη, γι’ αυτό προσπαθεί να επιβληθεί με την εξουσία του. Κατηγορεί τους πάντες και έρχεται σε έντονη σύγκρουση με την Αθηνά και την Ελπίδα.

Ποιος, όμως, είναι στ’ αλήθεια; Πίσω από το αξίωμα και τη στολή, ποιο είναι το σκοτεινό πρόσωπο που κρύβει; Και πού είναι ικανός να φτάσει υποκύπτοντας στο σκοτάδι;

Τι θα δούμε σήμερα στον «Ήλιο», στις 17:30, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου;

Πάρτε μια γεύση από το σημερινό επεισόδιο…

Μια «επίσκεψη» βάζει τη Λήδα σε κίνδυνο και τον Νικήτα σε σκέψεις για το τι πρέπει να κάνει. Η Δάφνη και ο Χρήστος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο αντίπαλο και το μυστικό τους κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η Αλίκη, πάνω στην αγωνία της να μάθει τι έχει συμβεί στον Δημήτρη, αναλαμβάνει δράση, όμως μια ξαφνική επίθεση αλλάζει τα δεδομένα.

Ο Δημήτρης προσπαθεί να θυμηθεί περισσότερα για το παρελθόν του και παράλληλα ανακαλύπτει κάτι που τον σοκάρει. Ο Στέφανος κάνει στην Αθηνά μια έκπληξη που θα φέρει νέες ισορροπίες στη σχέση τους. Η Ελπίδα περνάει ώρες αγωνίας προσπαθώντας να καλύψει την εξαφάνιση της Αρετής και το ταξίδι του Ιάσωνα. Ένας σιωπηλός τρόπος επικοινωνίας του Ιάσονα με την Εύα και την Ελένη κρύβει κάτι πολύ σκοτεινό...

