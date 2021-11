Πολιτισμός

“Tο Πρωινό” - Ζαλμάς: ο “Ήλιος”, το #MeToo και ο κανιβαλισμός (βίντεο)

Τι λέει για την συμμετοχή στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, τις καταγγελίες κατά ηθοποιών, το ιστιοπλοϊκό που έχει μετατρέψει σε σπίτι και τα ταξίδια του.

«Έχω ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, δεν είναι μεγάλο, είναι 9,5 μέτρα και μεγάλα διαστήματα μένω στο ιστιοπλοϊκό, που είναι ένα μικρό λιλιπούτειο σπίτι που τα έχει όλα. Επειδή πιάνουν τα χέρια μου, έχω φτιάξει πολλά πράγματα εγώ και δεν λείπει τίποτα: ντουλάπια, ράφια, κομοδινάκια. Το σκάφος μου μοιάζει με σπίτι», είπε ο Σταύρος Ζαλμάς, που ήταν καλεσμένος την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο ηθοποιός, που έχει μεγάλη αγάπη για την θάλασσα, «το καλοκαίρι, όταν δεν έχω δουλειά, κάνω ταξίδια με το σκάφος στην Ελλάδα. Είμαι καλός καπετάνιος και συνήθως ταξιδεύω μόνος μου με το σκάφος. Πολλοί δεν αντέχουν την διαδικασία. Το Αιγαίο είναι δύσκολη θάλασσα και πρέπει να έχεις πείρα και υπομονή για να κάνεις μεγάλο ταξίδι».

«Έχω κινδυνέψει μεταξύ Αίγινας και Καλαμακίου, στον Σαρωνικό, που έχει περιγράψει ο Ησίοδος από την αρχαιότητα πόσο επικίνδυνος είναι λόγω και του στενού στον Ισθμό της Κορίνθου. Αντιμετώπισα δυτικούς ανέμους 11 μποφόρ, μόνος μου με το σκάφος. Θέλει ψυχραιμία, να βάλεις το κεφάλι κάτω και να δουλέψεις και να σεβαστείς την θάλασσα. Δεν ακούς τίποτα και δεν βλέπεις και τίποτα, διότι ο αέρας παίρνει τον αφρό και τον σηκώνει. Φοβήθηκα πολύ. Έφθασα στον προορισμό μου, φοβισμένος και κουρασμένος», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Όπως ανάφερε «φέτος πήγα στην Χάλκη και γύρισα όλα τα νησάκια εκεί γύρω. Μετά έκανα όλον τον κύκλο και βρέθηκα στο Αγαθονήσι και μετά ήρθα εδώ. Μπορεί να υπάρχουν ημέρες που ταξιδεύω μόνος μου για 11 ώρες», ενώ όπως είπε πάντα ενημερώνει φίλους του και τον επισκέπτονται για μερικές ημέρες στα μέρη όπου βρίσκεται με το σκάφος του.

Από τραπεζικός υπάλληλος καριέρας… ηθοποιός!

«Οι γονείς μου και οι γονείς τους και πολλοί συγγενείς ήταν τραπεζικοί υπάλληλοι και ήταν δεδομένο, σαν παράδοση, ότι θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα, ως υπάλληλος καριέρας Τότε ήταν καλό επάγγελμα. Τότε έδινε 15 μισθούς και ήταν αξιοσέβαστοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, ήταν περιζήτητοι γαμπροί. Την δεύτερη φορά που έδωσα εξετάσεις, παρέδωσα σχεδόν λευκές όλες τις κόλλες, αλλά οι δικοί μου με έβαλαν με το ζόρι στην τράπεζα», είπε ο Σταύρος Ζαλμάς, τονίζοντας ότι δούλεψε στην τράπεζα για 9 χρόνια.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, «Ήξερα από μικρός ότι θα γίνω ηθοποιός. Σπούδασα κρυφά υποκριτική, πέθανε εν τω μεταξύ ο πατέρας μου. Κάποια στιγμή ζήτησα άδεια από την τράπεζα για να παίξω έναν ρόλο στην Κρήτη, δέσμευσα τον εαυτό μου με συμβόλαιο στο Περιφερειακό Θέατρο, δεν επέστρεψα στην τράπεζα και μετά από 30 ημέρες απουσίας με απέλυσαν από την τράπεζα και τότε πήρα την μητέρα μου και της είπα ότι δεν είμαι πλέον στην τράπεζα, διότι μου έκανε και συναισθηματικούς εκβιασμούς ό,τι αν φύγω από την τράπεζα, θα πεθάνει».

Για τις καταγγελίες κατά ηθοποιών

Για το κίνημα #MeToo ο Σταύρος Ζαλμάς σημείωσε πως «είναι από τα πιο αρχαία κοινωνικά προβλήματα, που αφορά στα ανθρώπινα πάθη, τα οποία για να ελέγξει κάποιος θα πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ. Δεν αφορά μόνο τον δικό μας χώρο, αλλά όλους τους χώρους, όπου υπάρχει αυτό το παιχνίδι εξουσίας. Πολύ καλά έκανε και ξεκίνησε και πιστεύω θα φέρει το τέλος σε αυτήν την κανιβαλιστική συμπροφορά και ελπίζω ποτέ ξανά κανείς να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, πολλές φορές φθάνουμε και στο άλλο άκρο και δεν μπορείς ούτε να αστειευθείς με τους φίλους σου, αλλά ας είναι έτσι, αν είναι κάποιος να μην διανοηθεί ποτέ ξανά να ταπεινώσει ή να βιάσει, έστω και ψυχολογικά έναν συνάνθρωπο, σεξιστικά».

Τέλος, για την συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος», ως Πάνος Σταματίου, όπου εμφανίζεται ως ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος, ο Σταύρος Ζαλμάς είπε ότι παρουσιάζεται ως «ένας τυπικός διοικητής που βγάζει στην φόρα τα κακώς κείμενα, γιατί υπάρχουν κακώς κείμενα, αλλά βγάζει μια ναρκισσιστική προσωπικότητα που φθάνει μέχρι τέλους. Είναι σκοτεινός άνθρωπος».

