“Game Of Chefs”: surf and turf την Πέμπτη (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή δοκιμασία περιμένει τους διαγωνιζόμενους, που “καίγονται” για να εντυπωσιάσουν τους κριτές.

Tο «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στη χθεσινή 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από το ψάρι, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 8 ψήφους. Η ομάδα του Άγγελου Λάντου πήρε 2 ψήφους και του Βασίλη Μουρατίδη 1 ψήφο.

Απόψε, στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από έναν της ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑΣ που θα πάρει την ασυλία, από τον Άνταμ Κοντοβά, γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία. Ποιος δε θα μπει στην κουζίνα;

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως θα πρέπει να μαγειρέψουν ένα surf and turf, δηλαδή ένα πιάτο που θα συνδυάζει κρέας με ψάρι.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου. Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Τι αντιπροσωπεύει το σκορ που ανακοινώνει η Ντορέττα στους σεφ;

Ποιος παίκτης δε θέλει να ξανακούσει ότι είναι χάλια το πιάτο του;

Τι έχει στενοχωρήσει τον σεφ Βασίλη Μουρατίδη;

Πόσο δύσκολη είναι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ; Τι πιστεύουν οι σεφ; Θα τα καταφέρουν οι παίκτες των ομάδων τους;

Ποιος παίκτης δεν έχει μαγειρέψει ποτέ surf and turf;

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καπενεκάκη πότε έφαγαν, πρώτη φορά, surf and turf στο Κολυμπάρι;

Ποιοι παίκτες επιλέγουν να κάνουν το ίδιο πιάτο;

Θα προλάβει η Άντζελα Παπαβασιλείου να βγάλει πιάτο;

Ποιος παίκτης δε θα αντέξει την πίεση και θα ξεσπάσει σε κλάματα;

Πόσο ερωτικό είναι τελικά το πιάτο του Γιώργου Καπενεκάκη;

Ποιος παίκτης ετοιμάζει το καλύτερο πιάτο, που μάλιστα βαθμολογείται με το «απόλυτο» άριστα;

Ποιοι παίκτες φαβορί βρίσκονται πίσω από τα 3 χειρότερα πιάτα;

Ποιος θα φύγει από το GAME OF CHEFS;

