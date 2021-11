Κορονοϊός - Γκάγκα: Δεξαμενές με οξυγόνο στα νοσοκομεία αδειάζουν σε μια μέρα (βίντεο))

Υγεία - Περιβάλλον

Τον κώδωνα του κινδύνου για την μεγάλη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, έκρουσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) πιέζεται πάρα πολύ αυτήν τη στιγμή, τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, παρουσιάζοντας τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας.

Υπογράμμισε πως το φορτίο που καλούνται να διαχειριστούν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στα τμήματα COVID των νοσοκομείων είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο εξαιτίας του αυξημένου αριθμού των κρουσμάτων, αλλά και της βαρύτητάς τους.

«Δεξαμενές με οξυγόνο αδειάζουν μέσα σε μία ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παλιότερα επαρκούσαν για μία ή και δύο εβδομάδες.

Επανέλαβε την έκκληση για τήρηση των μέτρων, με τη χρήση μάσκας και προσοχή στις επαφές μας, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης.

Τέλος, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ο ρυθμός του εμβολιασμού έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

