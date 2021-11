Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Οι εμβολιασμοί αυξήθηκαν κατά 200%

Ποια είναι η διαδικασία για την αναμνηστική δόση. Σε ποιους θα χορηγείται η μισή δόση Moderna. Πόσο διαρκεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού.



Τα κρούσματα αυξάνονται, αυξάνονται όμως και οι εμβολιασμοί και τα μέτρα αποδίδουν, τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι οι εμβολιασμοί έχουν παρουσιάσει αύξηση πάνω από 200%, τόσο για την πρώτη δόση, όσο και για την αναμνηστική δόση και αποτυπώνεται στα νούμερα που ανακοινώνονται κάθε βράδυ. Το στοίχημα τώρα είναι να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί σε αυτόν τον ρυθμό, είπε και πρόσθεσε ότι σε αυτό συνέβαλαν τα μέτρα, τα οποία ώθησαν πολλούς να εμβολιαστούν αλλά και η αύξηση των κρουσμάτων. Είναι πλέον κατανοητό ότι ο ιός της πανδημίας είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγει και ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι ο εμβολιασμός.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι την τρίτη δόση (αναμνηστική) πρέπει να κάνουν τα άτομα άνω των 18 ετών και έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους με τα εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca. Μετά το 6μηνο θα ανοίγει η πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού για την αναμνηστική δόση, η οποία γίνεται είτε με μια κανονική δόση Pfizer είτε με μισή δόση του Μoderna. Ωστόσο όπως διευκρίνισε, μπορούν στους 5,5 μήνες να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να κλείνουν το ραντεβού τους στο χρόνο που εκείνοι θέλουν και θα επιλέγουν και το εμβόλιο που θέλουν (Pfizer ή Moderna). Επίσης, θα λαμβάνουν sms ανά διαστήματα.



Όσον αφορά τα άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο Johnson & Johnson μπορούν να κάνουν την αναμνηστική δόση μετά από δύο μήνες από το εμβολιασμό τους είτε με το ίδιο εμβόλιο είτε με mRNa δηλ. Pfizer και Μοderna, ενώ οι ανοσοκατεσταλμένοι θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης.

Όλοι θα πρέπει να προσέχουν και να τηρούν τα μέτρα δημόσιας υγείας, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση, υπογράμμισε ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού, διευκρίνισε ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει αν και -όπως είπε- στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υπάρχει ημερομηνία ενός χρόνου, όπως συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό με βάση τα επιστημονικά δεδομένα θα κληθούν όλες οι χώρες της ΕΕ, όπως έκανε και η Γαλλία και έβαλε υποχρεωτικότητα αναμνηστικής δόσης στους άνω των 65 για να έχει ισχύ το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αναμένεται να παρθεί άμεσα σχετική απόφαση σε κεντρικό επίπεδο της ΕΕ. Αν δεν παρθεί απόφαση, τότε και με τη γνωμοδότηση Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα συζητηθεί αν θα μπει υποχρεωτικότητα ή θα πρέπει να κάνεις και την τρίτη δόση για να μπει στο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Η αναμνηστική δόση θα πρέπει να γίνει γιατί μας προστατεύει ειδικά τα άτομα μεγάλης ηλικίας, υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Για το εμβόλιο της γρίπης ξεκαθάρισε ότι τα δύο εμβόλια μπορούν ακόμα συγχορηγηθούν και να γίνουν την ίδια στιγμή σε διαφορετικό χέρι. Άρα δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει σύσταση να γίνουν μετά από διάστημα. Μάλιστα σήμερα η Εθνική Επιτροπή θα δώσει νέα ανακοίνωση σχετικά με το θέμα.

Ερωτηθείς για το αν μπορούν άτομα του εξωτερικού να κάνουν την τρίτη δόση στη χώρα μας, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι έχει ήδη ψηφιστεί διάταξη και θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, ώστε να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και να μπορεί κάποιος να κάνει την τρίτη δόση εδώ ή ακόμα και αν έχει νοσήσει στο εξωτερικό να αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό νόσησης. Υπάρχει μια διαλειτουργικότητα των συστημάτων και μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και να περαστεί και στο δικό μας σύστημα ενώ θα υπάρχει μια διαφορετική διαδικασία για τις τρίτες χώρες.

Αναφορικά με τη λήψη νέων μέτρων, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε αρνητικά ξεκαθαρίζοντας ότι η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού δεν είναι στο τραπέζι γιατί δεν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, αντιπαραθέσεις και αναταραχή. Και έφερε ως παράδειγμα την κατάσταση που υπάρχει στους υγειονομικούς που έχουν μπει σε αναστολή μέχρι τις 31/12/21. Πρόκειται για 6.000 γιατρούς, όπως είπε, και ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν στην εργασία τους είναι να εμβολιαστούν. Σημείωσε δε ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού τους αποφασίστηκε όχι για να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού, αλλά για να προστατευθούν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο.

Σχετικά με την επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων και ιδιωτών γιατρών, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον τότε θα δοθούν φύλλα πορείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο με πιστοποιητικά από τη Βουλγαρία, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι έχουν ήδη αποτανθεί στις αρχές της Βουλγαρίας, ωστόσο δεν έχει γίνει εκτεταμένη χρήση στη χώρα μας. Είναι μόνο τρία άτομα που έχουν φέρει πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη χώρα αυτή, είπε.

