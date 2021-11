Κοινωνία

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού: Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες

Υπό έρευνα εισαγγελικών λειτουργών γιατροί, νοσοκομειακοί, υπάλληλοι και φαρμακοποιοί.



Ευρεία έρευνα για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί έναντι αμοιβής πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης και τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ξεκινά η Δικαιοσύνη μετά από παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Μαρίας Γκανέ.

Αφορμή για την εντολή της κυρίας Γκανέ αποτέλεσαν καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν σε ρεπορτάζ του "Alpha" τις τελευταίες ημέρες, όπου αποκαλύπτονται στοιχεία για πωλήσεις πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης με κόστος 500 ευρώ. Επίσης φαίνεται πως έναντι χρημάτων πολίτες μπορούν να εφοδιαστούν με αρνητικά αποτελέσματα rapid test ακόμα και από φαρμακεία αλλά και με εικονικά αποτελέσματα από μοριακά test.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών έδωσε εντολή να διαβιβαστεί όλο το υλικό από τον τηλεοπτικό σταθμό στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με σκοπό να ξεκινήσει ευρεία προκαταρκτική εξέταση για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι υπό έρευνα εισαγγελικών λειτουργών τίθενται γιατροί, νοσοκομειακοί και άλλοι υπάλληλοι, φαρμακοποιοί αλλά και πρόσωπα που φαίνεται να αναλαμβάνουν ρόλο "μεσάζοντα" ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν πλαστά έγγραφα.

Τα ερευνώμενα αδικήματα αφορούν κυρίως τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με δράση που αφορά πράξεις υφαρπαγής ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών, όσον αφορά γιατρούς και φαρμακοποιούς και έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, που αφορά εμπλεκόμενους υπαλλήλους. Στα ερευνώμενα αδικήματα είναι και αυτά που αφορούν συναυτουργούς ή ηθικούς αυτουργούς ή άμεσους συνεργούς στις πράξεις αυτές, ενώ θα ελεγχθούν και οι παραβιάσεις των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Η Εισαγγελία θα αναζητήσει τις καταθέσεις προσώπων που γνωρίζουν κάτι σχετικό με την όλη υπόθεση και παράλληλα προσδοκά πως θα υπάρξουν και μάρτυρες που θα επιδιώξουν να εισφέρουν στοιχεία για ενδεχόμενα κυκλώματα που η δράση τους στρέφεται κατά της δημόσιας υγείας.

