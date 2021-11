Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Η Ούνικς Καζάν “άλωσε” το ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τρίτη διαδοχική ήττα του στη Euroleague γνώρισε το “τριφύλλι”.

Το... αποπροσανατολισμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χάρισε στην Ούνικς Καζάν τον πρώτο της εφετινό “διπλό” στην Euroleague, υποχρεώνοντας τους “πράσινους” στην τρίτη διαδοχική ήττα τους, έβδομη στο σύνολο και δεύτερης στο “σπίτι” τους.

Το “τριφύλλι” ηττήθηκε με 72-74, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τους Ρώσους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-5.΅

Η αδυναμία που παρουσίασε για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση και η αστοχία του από τα 6,75μ. (7/28 τρίποντα), η έλλειψη διάρκειας σε άμυνα και επίθεση και το προβληματικό κομμάτι της δημιουργίας, έδωσαν την ψυχολογική ώθηση στην Ούνικς, προκειμένου να πατήσει στα πόδια της στο ΟΑΚΑ και να φτάσει σε ένα σπουδαίο “διπλό”. Ένα “διπλό” που κρίθηκε σε ένα πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ του Μπράουν, ένα κομβικό καλάθι του ίδιου στα 19΄΄ και ένα τρίποντο στο... σίδερο του Παπαπέτρου, στην προσπάθεια του “πράσινου” αρχηγού να ευστοχήσει στο νικητήριο τρίποντο του αγώνα.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές των νικητών οι Αϊζάια Κάναν (15 π.), Αντρέι Βοροντσέβιτς (15 π.) και Λορέντσο Μπράουν (13 π.), σε μία βραδιά που ο Μάριο Χεζόνια ήταν σκιά του εαυτού του (9 π.).

Από τον Παναθηναϊκό, που πέταξε στον κάδο των... απορριμμάτων την κυριαρχία του στα ριμπάουντ και το ρεκόρ του Γιώργου Παπαγιάννη σε αμυντικά (10) και επιθετικά (7), προσπάθησαν εκτός του Έλληνα σέντερ, ο Ντάριλ Μέικον (14 π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (10 π.).

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 36-35, 54-54, 72-74

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός: Ρεκόρ 30ετιας στις ΗΠΑ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Προκριματικά Μουντιάλ: Ήττα της Σουηδίας στη Γεωργία (βίντεο)