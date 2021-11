Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Έβγαλαν αντίδραση οι “πράσινοι” στην Πυλαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε μόνο για ένα δεκάλεπτο και επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονική.





Θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές του έβαλε σήμερα στο PAOK Sports Arena, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε, για την 6η αγωνιστική της Basket League με 81-64, φτάνοντας στην 4η νίκη του στο πρωτάθλημα. Επίτευγμα που προέκυψε μετά τη βαριά ήττα που υπέστη, για την Ευρωλίγκα, στο Βελιγράδι, από τον Ερυθρό Αστέρα και συνδυάστηκε με το ντεμπούτο στην Α1 του Τζέρεμι Εβανς.

Ξεχώρισαν για τους «πράσινους», χαρακτηριστικό των οποίων στο παιχνίδι ήταν το ομαδικό πνεύμα (17 ασίστ), οι Γιώργος Παπαγιάννης (16π., 9 ριμπ. , 2κλ., 2 κοψ.), Ντάριλ Μέικον (14π., 4 ασ., 2κλ.).

Με 20 λάθη στο ματς ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο η σημερινή ήταν η δεύτερη συνεχή ήττα στο πρωτάθλημα (σ.σ. προηγήθηκε το, εντός έδρας, αρνητικό αποτέλεσμα από το Περιστέρι). Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο», που είχε εκτός αποστολής τον τραυματία Ντέρεκ Ογκμπέιντε, ήταν ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο (17π. με 5/8 τρίποντα). Αύριο το πρωί οι «ασπόμαυροι» αναχωρούν απο τη Θεσσαλονίκη -μέσω Αθήνας- για την Πράγα, όπου την Τρίτη (9/11), θα αντιμετωπίσουν για το Basketball Champions League τη Νίμπουρκ.

Ο αγώνας

Αποτελεσματικός στο πρώτο μισό της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός, βρήκε εύκολα τον τρόπο να βάζει την μπάλα στο καλάθι, απέναντι σε έναν ασταθή, αμυντικά και επιθετικά ΠΑΟΚ. Μετά το αρχικό 2-0, οι «πράσινοι» με σερί 10-0 προηγήθηκαν στο 5’ με 2-12, με τους Παπαπέτρου, Παπαγιάννη, κατά κύριο λόγο, εκφραστές τους. Στο 8’ η απόστασής τους πήγε στο +11 (8-19) και στο 13’ «ανέβηκε» στο +20 (11-31).

Ο ΠΑΟΚ προσπάθηκε να αντιδράσει, με τον Λυκογιάννη να κάνει αλλαγές στην πεντάδα και πιέζοντας αμυντικά ψηλά. Με πρωτοβουλίες του Γκρίφιν και έναν τρίποντο με φάουλ από τον Κάρτερ πλησίασε, στους 11 πόντους (28-39) στο 18’ και στο 25’ στους 6 (44-50).

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας δυναμική στη ρακέτα με τον Παπαγιάννη, αλλά και τους Παπαπέτρου, Μέικον να σκοράρουν «απάντησε» με επιμέρους 8-0 , απέκτησε εκ νέου «αέρα» 14 πόντων (28’ 44-60) και μπήκε, ουσιαστικά, σε τροχιά νίκης. Στο 33’ η διαφορά ήταν ξανά στο +20 για το σύνολο του Πρίφτη (54-74) και δύο λεπτά αργότερα, έπιασε τη μέγιστη τιμή της το +21 (58-79).

Τα δεκάλεπτα: 11-25, 28-42, 50-66, 64-81

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 1, Λοβ 4, Μ. Καμπερίδης, Γκρίφιν 10, Καμαριανός 4, Ρούμογλου, ΝτιΛέο 17 (5), Γ. Καμπερίδης 5 (1), Κάρτερ 4 (1), Τζόουνς 15 (2) , Τολιόπουλος 2, Γιάνκοβιτς 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 6, Μέικον 14 (1), Παπαγιάννης 16, Μποχωρίδης 5, Παπαπέτρου 6, Κασελάκης 11 (1), Ουάιτ 8 (2), Εβανς 2, Σαντ Ρος 13, Καββαδάς, Αβδάλας, Μαντζούκας

Ειδήσεις σήμερα:

Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Χάλκινο στα 50μ. πεταλούδα

Καιρός - Θερμοκρασία: Σε ποιες περιοχές “άγγιξε” τους 30 βαθμούς

Βόλος – Άρης: Ξύλο, χημικά και διακοπή του αγώνα στο Πανθεσσαλικό (εικόνες)