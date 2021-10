Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: “Διπλό” με απίστευτη ανατροπή

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα ματς που φαινόταν... χαμένο.

Με τρίποντο στην εκπνοή από τον Ερικ ΜακΚρί, το Περιστέρι “εκτέλεσε” τον ΠΑΟΚ στο PAOK Sport Arena. Κέρδισε, για την 5η αγωνιστική της Basket League, με 86-87 και κατέκτησε τη 2η νίκη του στη σεζόν, η οποία - όπως και η πρώτη στο “Ιβανώφειο” κόντρα στον Ηρακλή - του έδωσαν θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του.

Η ήττα σταμάτησε το μικρό σερί που είχε, εσχάτως, ο “Δικέφαλος του Βορρά”, μετρώντας νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, απέναντι στον Ηρακλή και τη Γαλατασαράι, αντίστοιχα.

Στο 27’ υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή στο παιχνίδι, καθώς λόγω έντασης από την κερκίδα. Οπαδοί του ΠΑΟΚ, ειδικότερα, αντέδρασαν σε πανηγυρισμούς των παικτών του Περιστερίου από τον πάγκο, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητο να σταματήσει η εξέλιξη του αγώνα.

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ΜακΚρί, ο οποίος μέχρι το τρίποντο στο φινάλε είχε 0/3 από τα 6,75μ, τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ. Οι Λίνος Χρυσικόπουλος (15 πόντοι, 4 ασίστ), Τεράν Πέτεγουέϊ (15 πόντοι, 2 ασίστ) ήταν καταλυτικοί στην εξέλιξη της μάχης για το Περιστέρι.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ζερμέιν Λοβ (27 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-39, 65-63, 86-87

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Χριστοδούλου, Λοβ 17 , Γκρίφιν 4, ΝτιΛέο 13, Γ. Καμπερίδης 1, Καμαριανός, Κάρτερ 5, Τζόουνς 18, Τολιόπουλος 2, Γιάνκοβιτς 16, Ογκμπέιντε.

Περιστέρι (Μανωλόπουλος): ΜακΚρί 12, Μορέιρα 8, Πέτεγουεϊ 15, Μωραΐτης, Χρυσικόπουλος 15, Κατσίβελης 9, Μπράουν 8, Σαλούστρος 3, Μίλερ 8, Χέιγκινς 9.

