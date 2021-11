Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Καταδικαστική ήττα από την Ισπανία (βίντεο)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ και έχασε τις όποιες ελπίδες είχε για πρόκριση στο Μουντιάλ.

Η εθνική μας ομάδα θα είναι απούσα από άλλη μια μεγάλη διοργάνωση, εν προκειμένω το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Η Ελλάδα ηττήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου (7η αγωνιστική) από την Ισπανία με 1-0 στο ΟΑΚΑ, από αμφισβητούμενο πέναλτι που εκτέλεσε ο Σαράμπια στο 26ο λεπτό και είναι τρίτη στο γκρουπ, με τους Ισπανούς να περνούν πρώτοι μετά την “αυτοκτονία” της Σουηδίας στη Γεωργία.

Πριν από την σέντρα, η ελληνική ομάδα χρειαζόταν μόνο νίκη επί του ιβηρικού συγκροτήματος και την τελευταία αγωνιστική η Σουηδία να μην ηττηθεί στην Ισπανία και η “γαλανόλευκη” να νικήσει το Κόσοβο. Σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα θα ήταν δεύτερη και θα διεκδικούσε συμμετοχή στο Κατάρ μέσω των αγώνων μπαράζ. Εκ των πραγμάτων, έμεινε μια υπόθεση... εργασίας.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα πρέπει να περιμένει το EURO 2024 (και το υποδεέστρερο Nations League), συμπληρώνοντας δηλαδή μια δεκαετία από την τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε και ήταν το Μουντιάλ της Βραζιλίας, το 2014.

Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι στην Ισπανία, η ελληνική ομάδα επέλεξε να δώσει κατοχή στη “ρόχα” και να οργανωθεί στο μισό του γηπέδου, ψάχνοντας την ευκαιρία σε κάποια αντεπίθεση.

Το “πέτυχε” στο 21ο λεπτό, με τον Μασούρα να φεύγει στον κενό χώρο και να “εκτελεί” άψογα τον Σιμόν, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς τη στιγμή της πάσας ο Έλληνας διεθνής ήταν οφσάιντ.

Με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να πιέζει αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρία, ήρθε το “δώρο” του Μαρτσίνιακ στο 24ο λεπτό για να βγάλει από το επιθετικό αδιέξοδο τους Ίβηρες.

Στο σημείο εκείνο οι Ισπανοί εκτέλεσαν κόρνερ από αριστερά και ο Ινίγκο Μαρτίνεθ βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Γιαννούλη.

Στο ριπλέι όμως φάνηκε αρχικά ο Λαπόρτ να βρίσκει την μπάλα με το χέρι στη διεκδίκηση με τον Γούτα, όμως η φάση περιέργως δεν ελέγχθηκε σχολαστικά και ο Σαράμπια άνοιξε το σκορ στο 26΄ από τα 11 βήματα. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο εύστοχο πέναλτι των Ισπανών ύστερα από πέντε χαμένες εκτελέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαν’τ Σχιπ άλλαξε τους δύο επιθετικούς του (Παυλίδης, Μασούρας) με τους Δουβίκα και Τζόλη για περισσότερη ταχύτητα και διείσδυση. Η εθνική έγινε πιο επιθετική, ανέβηκε μέτρα και προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις αλλά χωρίς να το πετύχει, ενώ κινδύνεψε στο 68΄, με το σουτ του Ροντρίγκο να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Η είσοδος του Μπουσκέτς στο 65΄ απλοποίησε την κατάσταση για τους Ισπανούς, με τον άσο της Μπαρτσελόνα να “δένει” το παιχνίδι της “ρόχα”, να “σβήνει” τον αγώνα και να οδηγεί τους συμπαίκτες του εκ του ασφαλούς στη νίκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Τζον Φαν’τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Γούτας, Τζαβέλλας, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Σιώπης, Μπουχαλάκης (78΄ Πέλκας), Μάνταλος, Γιαννούλης (67΄ Λημνιός), Μασούρας (46΄ Τζόλης), Παυλίδης (46΄ Δουβίκας).

Ισπανία (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Καρβαχάλ, Μαρτίνεθ (88΄ Αθπιλικουέτα), Λαπόρτ, Γκαγιά, Γκάβι (65΄ Μπουσκέτς), Ρόδρι, Κόκε, Ντε Τομάς (57΄ Ροντρίγκο), Μοράτα (65΄ Φορνάλς), Σαράμπια (56΄ Όλμο).

