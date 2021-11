Πολιτική

Κορονοϊός - Μακρή: Στα σχολεία τα αυστηρά πρωτόκολλα αποδίδουν

Ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία με τα κρούσματα κορονοϊού. Τι είπε για τους γονείς αρνητές.

Στις ανησυχίες γονέων και μαθητών για την κατάσταση στα σχολεία για τα κρούσματα κορονοϊού απάντησε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με την κ. Μακρή οι περιπτώσεις με αρνητές γονείς είναι ελάχιστες και στην πλειοψηφία τους είναι γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους.

Όπως είπε στα σχολεία εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα, τα οποία όπως είπε αποδίδουν, σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ακόμα και καθημερινό testing. «Γίνονται 2 εκατομμύρια τεστ την εβδομάδα» στα σχολεία υπογράμμισε ο κ. Μακρή, προσθέτοντας ότι «η ανησυχία αντιμετωπίζεται με την σωστή διάγνωση».

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί ένα τμήμα δεν κλείνει για απολύμανση, όταν βρεθεί θετικό κρούσμα, η κ. Μακρή απάντησε πως «ο δήμος δεν εμποδίζεται να κάνει την απολύμανση, αλλά οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τα άλλα παιδιά αν βρεθεί θετικό κρούσμα»

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «δεν χρησιμοποιούμε αυστηρά πρωτόκολλα για να υποχρεώνουμε μαθητές να μην πηγαίνουν στο σχολείο από φόβο» και πρόσθεσε ότι τα μέτρα έχουν αποδώσει .

Όπως είπε τα κρούσματα ξεκίνησαν από 32% στον νοσούντα πληθυσμό να αφορούν σε παιδιά 4 έως 18 ετών, τώρα έχουν πέσει στο 23% και από την σχετική επιδημιολογική έρευνα από τον ΕΟΔΥ αποδεικνύεται ότι αυτό το 23% δεν οφείλεται όλο σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, μόνο το 30% εξ αυτών έχει προκληθεί από το ότι τα παιδιά προσήλθαν στο σχολείο.

Τέλος, ανέφερε ότι «οι αρνητές δεν είναι πολλοί, αλλά το υπουργείο δεν μπορεί να επέμβει», ωστόσο όπως είπε «μπορεί να επέμβει ο εισαγγελέας αφού είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση», όπως και έγινε στις Σέρρες.

